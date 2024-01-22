Рейтинг кращих геймерських смартфонів 2024 року: ТОП-5

ТОП-5 найкращих ігрових смартфонів 2024 року
Телефони пройшли довгий шлях від "Змійки" та "Тетриса" до вимогливих ігор, з якими смартфони середнього класу та й навіть деякі флагмани просто не впораються. Кожен з пристроїв у переліку нижче забезпечує чудовий досвід мобільних ігор, хоча не всі вони є спеціалізованими геймерськими телефонами.
Рейтинг склали фахівці Tech Advisor.
1. Asus ROG Phone 8 Pro
Найкращий з кращих
Плюси
- Неймовірна продуктивність.
- Новий легкий дизайн.
- Приголомшливий OLED-екран 165 Гц.
- Дуже зручні камери.
Мінуси
- Дорогий.
- Час автономної роботи не покращився.
- Лише два оновлення версії ОС.
Ціна: 1200-1500 доларів в залежності від комплектації.
2. Red Magic 8S Pro
Найкраще співвідношенням ціни та якості
Плюси
- Чудова продуктивність.
- Вражаюча якість звуку.
- Пристойні камери.
- Відмінна ціна.
Мінуси
- Важкий та громіздкий.
- Деякі програмні помилки.
- Відсутні деякі преміумфункції.
Ціна: 649-799 доларів в залежності від комплектації.
3. Motorola Edge 40 Pro
Найкращий звичайний телефон для ігор
Плюси
- OLED-дисплей 165 Гц.
- Фантастична продуктивність.
- Захист за стандартом IP68.
- Феноменальна автономність.
Мінуси
- Немає специфічного для ігор апаратного забезпечення.
- Не найкращі камери.
Найкраща ціна: 725 доларів.
4. Poco X6 Pro
Найкращий дешевий телефон для ігор
Плюси
- Вражаюча продуктивність.
- Висококласний OLED-дисплей з частотою оновлення 120 Гц.
- Преміальний дизайн.
- Зарядка 67 Вт із зарядним пристроєм у комплекті.
Мінуси
- Нестабільна робота камер.
- Поляризаційне програмне забезпечення Xiaomi.
Ціна: 500 доларів.
5. Asus ROG Phone 7 Ultimate
Найкраща геймерська естетика
Плюси
- Відмінна продуктивність.
- Відмінна автономність.
- Приголомшливий дисплей.
- Вражаюча система охолодження.
Мінуси
- Дорогий.
- Великий та громіздкий.
- Незвичайний дизайн.
Ціна: 1200 доларів.
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