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ТОП-5 найкращих ігрових смартфонів 2024 року

22 січня 2024 19:55
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко
Рейтинг кращих геймерських смартфонів 2024 року: ТОП-5
Не всі навіть флагманські смартфони можуть впоратися з вимогами сучасних мобільних ігор. Фото: asus.com
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко

Телефони пройшли довгий шлях від "Змійки" та "Тетриса" до вимогливих ігор, з якими смартфони середнього класу та й навіть деякі флагмани просто не впораються. Кожен з пристроїв у переліку нижче забезпечує чудовий досвід мобільних ігор, хоча не всі вони є спеціалізованими геймерськими телефонами.

Рейтинг склали фахівці Tech Advisor.

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1. Asus ROG Phone 8 Pro

Найкращий з кращих

Фото: asus.com

Плюси

  • Неймовірна продуктивність.
  • Новий легкий дизайн.
  • Приголомшливий OLED-екран 165 Гц.
  • Дуже зручні камери.

Мінуси

  • Дорогий.
  • Час автономної роботи не покращився.
  • Лише два оновлення версії ОС.

Ціна: 1200-1500 доларів в залежності від комплектації.

2. Red Magic 8S Pro

Найкраще співвідношенням ціни та якості

Фото: gsmarena.com

Плюси

  • Чудова продуктивність.
  • Вражаюча якість звуку.
  • Пристойні камери.
  • Відмінна ціна.

Мінуси

  • Важкий та громіздкий.
  • Деякі програмні помилки.
  • Відсутні деякі преміумфункції.

Ціна: 649-799 доларів в залежності від комплектації.

3. Motorola Edge 40 Pro

Найкращий звичайний телефон для ігор

Фото: robby.com.ua

Плюси

  • OLED-дисплей 165 Гц.
  • Фантастична продуктивність.
  • Захист за стандартом IP68.
  • Феноменальна автономність.

Мінуси

  • Немає специфічного для ігор апаратного забезпечення.
  • Не найкращі камери.

Найкраща ціна: 725 доларів.

4. Poco X6 Pro

Найкращий дешевий телефон для ігор

Фото: brightness.com.ua

Плюси

  • Вражаюча продуктивність.
  • Висококласний OLED-дисплей з частотою оновлення 120 Гц.
  • Преміальний дизайн.
  • Зарядка 67 Вт із зарядним пристроєм у комплекті.

Мінуси

  • Нестабільна робота камер.
  • Поляризаційне програмне забезпечення Xiaomi.

Ціна: 500 доларів.

5. Asus ROG Phone 7 Ultimate

Найкраща геймерська естетика

Фото: digitaltrends.com

Плюси

  • Відмінна продуктивність.
  • Відмінна автономність.
  • Приголомшливий дисплей.
  • Вражаюча система охолодження.

Мінуси

  • Дорогий.
  • Великий та громіздкий.
  • Незвичайний дизайн.

Ціна: 1200 доларів.

Раніше ми публікували рейтинг смартфонів з найбільш витривалими акумуляторами та ТОП-5 найкращих водонепроникних смартфонів у 2023 році.

рейтинг
телефони
геймери
технології
смартфон

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