Рейтинг кращих геймерських смартфонів 2024 року: ТОП-5

Не всі навіть флагманські смартфони можуть впоратися з вимогами сучасних мобільних ігор. Фото: asus.com

Телефони пройшли довгий шлях від "Змійки" та "Тетриса" до вимогливих ігор, з якими смартфони середнього класу та й навіть деякі флагмани просто не впораються. Кожен з пристроїв у переліку нижче забезпечує чудовий досвід мобільних ігор, хоча не всі вони є спеціалізованими геймерськими телефонами.

Рейтинг склали фахівці Tech Advisor.

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1. Asus ROG Phone 8 Pro

Найкращий з кращих

Фото: asus.com

Плюси

Неймовірна продуктивність.

Новий легкий дизайн.

Приголомшливий OLED-екран 165 Гц.

Дуже зручні камери.

Мінуси

Дорогий.

Час автономної роботи не покращився.

Лише два оновлення версії ОС.

Ціна: 1200-1500 доларів в залежності від комплектації.

2. Red Magic 8S Pro

Найкраще співвідношенням ціни та якості

Фото: gsmarena.com

Плюси

Чудова продуктивність.

Вражаюча якість звуку.

Пристойні камери.

Відмінна ціна.

Мінуси

Важкий та громіздкий.

Деякі програмні помилки.

Відсутні деякі преміумфункції.

Ціна: 649-799 доларів в залежності від комплектації.

3. Motorola Edge 40 Pro

Найкращий звичайний телефон для ігор

Фото: robby.com.ua

Плюси

OLED-дисплей 165 Гц.

Фантастична продуктивність.

Захист за стандартом IP68.

Феноменальна автономність.

Мінуси

Немає специфічного для ігор апаратного забезпечення.

Не найкращі камери.

Найкраща ціна: 725 доларів.

4. Poco X6 Pro

Найкращий дешевий телефон для ігор

Фото: brightness.com.ua

Плюси

Вражаюча продуктивність.

Висококласний OLED-дисплей з частотою оновлення 120 Гц.

Преміальний дизайн.

Зарядка 67 Вт із зарядним пристроєм у комплекті.

Мінуси

Нестабільна робота камер.

Поляризаційне програмне забезпечення Xiaomi.

Ціна: 500 доларів.

5. Asus ROG Phone 7 Ultimate

Найкраща геймерська естетика

Фото: digitaltrends.com

Плюси

Відмінна продуктивність.

Відмінна автономність.

Приголомшливий дисплей.

Вражаюча система охолодження.

Мінуси

Дорогий.

Великий та громіздкий.

Незвичайний дизайн.

Ціна: 1200 доларів.

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