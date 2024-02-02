Рейтинг смартфонов лучших для покупки в 2024 году: ТОП-5

ТОП-5 лучших телефонов Android в 2024 году
Год только начался, а рынок уже предлагает отличный выбор высококлассных и премиальных устройств среднего класса, которые вы можете приобрести прямо сейчас. Есть новые смартфоны Samsung, OnePlus, Google и многие другие на выбор, каждый из которых предлагает лучшие программные функции, поддержку и аппаратное обеспечение.
Рейтинг представил Pocket Now.
Samsung Galaxy S24 Ultra
Лучший из лучших
Плюсы
- Прекрасный, яркий и живой дисплей.
- 7 лет обновления операционной системы и системы безопасности.
- Улучшенная производительность камеры.
- Новые функции Galaxy AI.
Минусы
- Стоит на 100 долларов дороже предшественника.
- Скорость зарядки все еще не конкурентоспособна.
Цена: 1300 долларов.
Google Pixel 8 Pro
Лучший Pixel в 2024 году
Плюсы
- Яркий и красивый дисплей.
- Отличное качество и возможности камеры.
- 7 лет обновления операционной системы и системы безопасности.
Минусы
- Более слабая вычислительная мощность по сравнению с конкурентами.
- Стоит на 100 долларов больше предшественника.
Цена: 999 долларов.
OnePlus 12
Флагман за меньшие деньги
Новый OnePlus 12 оснащен 6,8-дюймовым LTPO AMOLED-дисплеем, большим аккумулятором на 5400 мАч и новым мощным чипом Snapdragon 8 Gen 3. Он имеет новую и улучшенную камеру с перископическим телеобъективом, и повышенную прочность.
Недостатков не обнаружено.
Цена: 800 долларов.
Motorola Edge Plus (2023)
Премиальный флагман Motorola
Плюсы
- Прекрасный дизайн и качество.
- Отличная производительность.
- Длительное время автономной работы.
Минусы
- Выгнутый дисплей не для всех.
- Поддержка программного обеспечения не на уровне Samsung или Google.
Цена: 600 долларов.
REDMAGIC 9 Pro
Лучший игровой телефон
Плюсы
- Потрясающий полный экран с камерой под дисплеем.
- Мощный процессор Snapdragon 8 Gen 3.
- Стильный дизайн.
- Впечатляющее время автономной работы и быстрая зарядка.
Минусы
- Эргономика могла бы быть лучше.
- Недостает официального рейтинга IP.
- Нет поддержки беспроводной зарядки.
Цена: 749 долларов.
Ранее мы публиковали рейтинги бюджетных телефонов с качественными камерами и лучших водонепроницаемых смартфонов.
Читайте Новини.LIVE!