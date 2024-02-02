Рейтинг смартфонов лучших для покупки в 2024 году: ТОП-5

Выбрать смартфон в начале 2024 года есть из чего. Фото: tomsguide.com

Год только начался, а рынок уже предлагает отличный выбор высококлассных и премиальных устройств среднего класса, которые вы можете приобрести прямо сейчас. Есть новые смартфоны Samsung, OnePlus, Google и многие другие на выбор, каждый из которых предлагает лучшие программные функции, поддержку и аппаратное обеспечение.

Рейтинг представил Pocket Now.

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Samsung Galaxy S24 Ultra

Лучший из лучших

Фото: phonearena.com

Плюсы

Прекрасный, яркий и живой дисплей.

7 лет обновления операционной системы и системы безопасности.

Улучшенная производительность камеры.

Новые функции Galaxy AI.

Минусы

Стоит на 100 долларов дороже предшественника.

Скорость зарядки все еще не конкурентоспособна.

Цена: 1300 долларов.

Google Pixel 8 Pro

Лучший Pixel в 2024 году

Фото: dpreview.com

Плюсы

Яркий и красивый дисплей.

Отличное качество и возможности камеры.

7 лет обновления операционной системы и системы безопасности.

Минусы

Более слабая вычислительная мощность по сравнению с конкурентами.

Стоит на 100 долларов больше предшественника.

Цена: 999 долларов.

OnePlus 12

Флагман за меньшие деньги

Фото: techradar.com

Новый OnePlus 12 оснащен 6,8-дюймовым LTPO AMOLED-дисплеем, большим аккумулятором на 5400 мАч и новым мощным чипом Snapdragon 8 Gen 3. Он имеет новую и улучшенную камеру с перископическим телеобъективом, и повышенную прочность.

Недостатков не обнаружено.

Цена: 800 долларов.

Motorola Edge Plus (2023)

Премиальный флагман Motorola

Фото: tomsguide.com

Плюсы

Прекрасный дизайн и качество.

Отличная производительность.

Длительное время автономной работы.

Минусы

Выгнутый дисплей не для всех.

Поддержка программного обеспечения не на уровне Samsung или Google.

Цена: 600 долларов.

REDMAGIC 9 Pro

Лучший игровой телефон

Фото: turbofuture.com

Плюсы

Потрясающий полный экран с камерой под дисплеем.

Мощный процессор Snapdragon 8 Gen 3.

Стильный дизайн.

Впечатляющее время автономной работы и быстрая зарядка.

Минусы

Эргономика могла бы быть лучше.

Недостает официального рейтинга IP.

Нет поддержки беспроводной зарядки.

Цена: 749 долларов.

Ранее мы публиковали рейтинги бюджетных телефонов с качественными камерами и лучших водонепроницаемых смартфонов.