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ТОП-5 найкращих телефонів Android у 2024 році

2 лютого 2024 20:45
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко
Рейтинг смартфонів найкращих для купівлі у 2024 році: ТОП-5
Вибрати смартфон на початку 2024 року є з чого. Фото: tomsguide.com
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко

Рік лише почався, а ринок вже пропонує чудовий вибір висококласних та преміальних пристроїв середнього класу, які ви можете придбати прямо зараз. Є нові смартфони Samsung, OnePlus, Google та багато інших на вибір, кожен з яких пропонує кращі програмні функції, підтримку та апаратне забезпечення.

Рейтинг представив Pocket Now.

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Samsung Galaxy S24 Ultra

Найкращий з кращих

Фото: phonearena.com

Плюси

  • Чудовий, яскравий і живий дисплей.
  • 7 років оновлень операційної системи та системи безпеки.
  • Покращена продуктивність камери.
  • Нові функції Galaxy AI.

Мінуси

  • Коштує на 100 доларів дорожче, ніж попередник.
  • Швидкість зарядки все ще не конкурентоспроможна.

Ціна: 1300 доларів.

Google Pixel 8 Pro

Найкращий Pixel у 2024 році

Фото: dpreview.com

Плюси

  • Яскравий і красивий дисплей.
  • Відмінна якість та можливості камери.
  • 7 років оновлень операційної системи та системи безпеки.

Мінуси

  • Слабкіша обчислювальна потужність у порівнянні з конкурентами.
  • Коштує на 100 доларів більше, ніж попередник.

Ціна: 999 доларів.

OnePlus 12

Флагман за менші гроші

Фото: techradar.com

Новий OnePlus 12 оснащений 6,8-дюймовим LTPO AMOLED-дисплеєм, більшим акумулятором на 5400 мАг і новим потужним чипом Snapdragon 8 Gen 3. Він має нову та покращену камеру з перископним телеоб'єктивом та підвищену міцність.

Недоліків не виявлено.

Ціна: 800 доларів.

Motorola Edge Plus (2023)

Преміальний флагман Motorola

Фото: tomsguide.com

Плюси

  • Чудовий дизайн та якість.
  • Відмінна продуктивність.
  • Тривалий час автономної роботи.

Мінуси

  • Вигнутий дисплей не для всіх.
  • Підтримка програмного забезпечення не на рівні Samsung або Google.

Ціна: 600 доларів.

REDMAGIC 9 Pro

Найкращий ігровий телефон

Фото: turbofuture.com

Плюси

  • Приголомшливий повний екран з камерою під дисплеєм.
  • Потужний процесор Snapdragon 8 Gen 3.
  • Стильний дизайн.
  • Вражаючий час автономної роботи та швидка зарядка.

Мінуси

  • Ергономіка могла б бути кращою.
  • Бракує офіційного рейтингу IP.
  • Немає підтримки бездротової зарядки.

Ціна: 749 доларів.

Раніше ми публікували рейтинги бюджетних телефонів з якісними камерами та найкращих водонепроникних смартфонів.

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телефони
смартфон
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