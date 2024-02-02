Рейтинг смартфонів найкращих для купівлі у 2024 році: ТОП-5

ТОП-5 найкращих телефонів Android у 2024 році
Рік лише почався, а ринок вже пропонує чудовий вибір висококласних та преміальних пристроїв середнього класу, які ви можете придбати прямо зараз. Є нові смартфони Samsung, OnePlus, Google та багато інших на вибір, кожен з яких пропонує кращі програмні функції, підтримку та апаратне забезпечення.
Рейтинг представив Pocket Now.
Samsung Galaxy S24 Ultra
Найкращий з кращих
Плюси
- Чудовий, яскравий і живий дисплей.
- 7 років оновлень операційної системи та системи безпеки.
- Покращена продуктивність камери.
- Нові функції Galaxy AI.
Мінуси
- Коштує на 100 доларів дорожче, ніж попередник.
- Швидкість зарядки все ще не конкурентоспроможна.
Ціна: 1300 доларів.
Google Pixel 8 Pro
Найкращий Pixel у 2024 році
Плюси
- Яскравий і красивий дисплей.
- Відмінна якість та можливості камери.
- 7 років оновлень операційної системи та системи безпеки.
Мінуси
- Слабкіша обчислювальна потужність у порівнянні з конкурентами.
- Коштує на 100 доларів більше, ніж попередник.
Ціна: 999 доларів.
OnePlus 12
Флагман за менші гроші
Новий OnePlus 12 оснащений 6,8-дюймовим LTPO AMOLED-дисплеєм, більшим акумулятором на 5400 мАг і новим потужним чипом Snapdragon 8 Gen 3. Він має нову та покращену камеру з перископним телеоб'єктивом та підвищену міцність.
Недоліків не виявлено.
Ціна: 800 доларів.
Motorola Edge Plus (2023)
Преміальний флагман Motorola
Плюси
- Чудовий дизайн та якість.
- Відмінна продуктивність.
- Тривалий час автономної роботи.
Мінуси
- Вигнутий дисплей не для всіх.
- Підтримка програмного забезпечення не на рівні Samsung або Google.
Ціна: 600 доларів.
REDMAGIC 9 Pro
Найкращий ігровий телефон
Плюси
- Приголомшливий повний екран з камерою під дисплеєм.
- Потужний процесор Snapdragon 8 Gen 3.
- Стильний дизайн.
- Вражаючий час автономної роботи та швидка зарядка.
Мінуси
- Ергономіка могла б бути кращою.
- Бракує офіційного рейтингу IP.
- Немає підтримки бездротової зарядки.
Ціна: 749 доларів.
Раніше ми публікували рейтинги бюджетних телефонів з якісними камерами та найкращих водонепроникних смартфонів.
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