Рейтинг смартфонів найкращих для купівлі у 2024 році: ТОП-5

Вибрати смартфон на початку 2024 року є з чого. Фото: tomsguide.com

Рік лише почався, а ринок вже пропонує чудовий вибір висококласних та преміальних пристроїв середнього класу, які ви можете придбати прямо зараз. Є нові смартфони Samsung, OnePlus, Google та багато інших на вибір, кожен з яких пропонує кращі програмні функції, підтримку та апаратне забезпечення.

Рейтинг представив Pocket Now.

Читайте також:

Samsung Galaxy S24 Ultra

Найкращий з кращих

Фото: phonearena.com

Плюси

Чудовий, яскравий і живий дисплей.

7 років оновлень операційної системи та системи безпеки.

Покращена продуктивність камери.

Нові функції Galaxy AI.

Мінуси

Коштує на 100 доларів дорожче, ніж попередник.

Швидкість зарядки все ще не конкурентоспроможна.

Ціна: 1300 доларів.

Google Pixel 8 Pro

Найкращий Pixel у 2024 році

Фото: dpreview.com

Плюси

Яскравий і красивий дисплей.

Відмінна якість та можливості камери.

7 років оновлень операційної системи та системи безпеки.

Мінуси

Слабкіша обчислювальна потужність у порівнянні з конкурентами.

Коштує на 100 доларів більше, ніж попередник.

Ціна: 999 доларів.

OnePlus 12

Флагман за менші гроші

Фото: techradar.com

Новий OnePlus 12 оснащений 6,8-дюймовим LTPO AMOLED-дисплеєм, більшим акумулятором на 5400 мАг і новим потужним чипом Snapdragon 8 Gen 3. Він має нову та покращену камеру з перископним телеоб'єктивом та підвищену міцність.

Недоліків не виявлено.

Ціна: 800 доларів.

Motorola Edge Plus (2023)

Преміальний флагман Motorola

Фото: tomsguide.com

Плюси

Чудовий дизайн та якість.

Відмінна продуктивність.

Тривалий час автономної роботи.

Мінуси

Вигнутий дисплей не для всіх.

Підтримка програмного забезпечення не на рівні Samsung або Google.

Ціна: 600 доларів.

REDMAGIC 9 Pro

Найкращий ігровий телефон

Фото: turbofuture.com

Плюси

Приголомшливий повний екран з камерою під дисплеєм.

Потужний процесор Snapdragon 8 Gen 3.

Стильний дизайн.

Вражаючий час автономної роботи та швидка зарядка.

Мінуси

Ергономіка могла б бути кращою.

Бракує офіційного рейтингу IP.

Немає підтримки бездротової зарядки.

Ціна: 749 доларів.

Раніше ми публікували рейтинги бюджетних телефонів з якісними камерами та найкращих водонепроникних смартфонів.