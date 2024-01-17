Складные смартфоны: ТОП-8 самых ожидаемых моделей 2024 года

Одним из наиболее выделившихся складных устройств стал OnePlus Open. Фото: phonearena.com

В прошлом году было выпущено несколько впечатляющих складных смартфонов-книжек, в частности Google Pixel Fold, HONOR Magic V2 и OnePlus Open. Возможно, в 2024 году ведущие компании сделают выводы из предыдущих моделей и представят еще более совершенные устройства.

Специалисты Pocket Now собрали все ожидания от производителей складных смартфонов.

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Samsung Galaxy Z Fold 6

Ориентировочная дата выхода: июль-август.

О потенциальных технических характеристиках и усовершенствовании устройства еще нет даже слухов. Но есть шанс, что острая конкуренция заставит Samsung увеличить диагональ экрана обложки, сделать телефон более легким, убрать складку посередине и предложить более тонкий профиль с такой же эффективностью аккумулятора, как и в последних поколениях Fold.

Google Pixel Fold 2

Ориентировочная дата выхода: июнь.

О будущем Google Pixel Fold 2 информация почти отсутствует. Неизвестно, разрабатывается ли он вообще. Впрочем, поклонники надеются, что новое поколение будет иметь чипсет Google Tensor G3, улучшенную камеру и 7-летнюю гарантию на обновление.

OnePlus Open 2

Ориентировочная дата выхода: октябрь.

Учитывая, что многие устройства OnePlus имеют с OPPO одинаковый дизайн, форм-фактор и команды, стоящие за двумя компаниями, мы, скорее всего, увидим и OPPO Find N4, и OnePlus Open 2, выпущенные в один день, с одинаковыми спецификациями, аппаратным обеспечением и внешним видом

OPPO Find N4

Ориентировочная дата выхода: октябрь.

Ожидаются небольшие усовершенствования и обновления и без того превосходной камеры.

HONOR Magic V3

Ориентировочная дата выхода: модель V3 — в июле, Vs — в октябре.

Прогнозируются более совершенное аппаратное обеспечение и еще лучшая настройка камеры.

HUAWEI Mate

Ориентировочная дата выхода: неизвестна.

Ожидается, что в моделях 2024 года появятся более быстрые чипы.

Xiaomi Mix Fold 4

Ориентировочная дата выхода: август.

Предыдущий Xiaomi Mix Fold 3 получил 6,56-дюймовую обложку и 8,03-дюймовый дисплей, четыре камеры, а также функцию проводной и беспроводной зарядки мощностью 67 Вт и 50 Вт. Поэтому на новый Mix Fold 4 возлагаются большие надежды.

Tecno Phantom

Ориентировочная дата выхода: февраль или апрель.

Phantom V Fold оснащен чипом MediaTek Dimensity 9000+, и это было великолепное устройство, удивившее всех своей качественной аппаратной частью, впечатляющими техническими характеристиками и ценой.

Ранее мы сравнивали Google Pixel 8 Pro с Pixel Fold, а также OnePlus Open с Samsung Galaxy Z Fold 5.