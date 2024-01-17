Складані смартфони: ТОП-8 найбільш очікуваних моделей 2024 року

Одним зі складаних пристроїв, який виділився найбільше, став OnePlus Open. Фото: phonearena.com

Торік було випущено кілька вражаючих складаних смартфонів-книжок, зокрема Google Pixel Fold, HONOR Magic V2 та OnePlus Open. Можливо, у 2024 році провідні компанії зроблять висновки з попередніх моделей та презентують ще більш досконалі пристрої.

Фахівці Pocket Now зібрали всі очікування від виробників складаних смартфонів.

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Samsung Galaxy Z Fold 6

Орієнтовна дата виходу: липень-серпень.

Про потенційні технічні характеристики та вдосконалення пристрою ще немає навіть чуток. Є шанс, що гостра конкуренція змусить Samsung збільшити діагональ екрана обкладинки, зробити телефон легшим, прибрати складку посередині та запропонувати тонший профіль з такою ж ефективністю акумулятора, як і в останніх поколіннях Fold.

Google Pixel Fold 2

Орієнтовна дата виходу: червень.

Про майбутній Google Pixel Fold 2 інформація майже відсутня. Невідомо, чи розробляється він взагалі. Втім, прихильники сподіваються, що нове покоління матиме чипсет Google Tensor G3, покращену камеру та 7-річну гарантію на оновлення.

OnePlus Open 2

Орієнтовна дата виходу: жовтень.

Враховуючи, що багато пристроїв OnePlus мають з OPPO однаковий дизайн, форм-фактор і команди, які стоять за цими двома компаніями, ми, швидше за все, побачимо й OPPO Find N4, й OnePlus Open 2, випущені в один день, з однаковими специфікаціями, апаратним забезпеченням та зовнішнім виглядом.

OPPO Find N4

Орієнтовна дата виходу: жовтень.

Очікуються невеликі вдосконалення та великі оновлення й без того чудової камери.

HONOR Magic V3

Орієнтовна дата виходу: модель V3 — у липні, Vs — у жовтні.

Прогнозуються більш досконале апаратне забезпечення та ще краще налаштування камери.

HUAWEI Mate

Орієнтовна дата виходу: не відома.

Очікується, що в моделях 2024 року з'являться значно швидші чипи.

Xiaomi Mix Fold 4

Орієнтовна дата виходу: серпень.

Попередній Xiaomi Mix Fold 3 отримав 6,56-дюймову обкладинку та 8,03-дюймовий основний дисплей, чотири камери, а також функцію дротової та бездротової зарядки потужністю 67 Вт і 50 Вт. Тому на новий Mix Fold 4 покладаються великі сподівання.

Tecno Phantom

Орієнтовна дата виходу: лютий або квітень.

Phantom V Fold оснащений чіпом MediaTek Dimensity 9000+, і це був чудовий пристрій, який здивував усіх своєю якісною апаратною частиною, вражаючими технічними характеристиками та ціною.

Раніше ми порівнювали Google Pixel 8 Pro з Pixel Fold, а також OnePlus Open з Samsung Galaxy Z Fold 5.