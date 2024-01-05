Apple прекратит позориться с базовыми моделями iPhone 17 в 2025 году

Первоначальные смартфоны линейки iPhone 17 получат экраны с частотой обновления 120 Гц. Фото: zdnet.com

В 2025 году iPhone 17 и iPhone 17 Plus наконец-то получат дисплеи с адаптивной частотой обновления 120 Гц, вместо позорных 60 Гц панелей предыдущих версий базовых смартфонов Apple. Кроме того, у премиальных моделей появится лучшая селфи-камера.

Об этом пишет MacRumors.

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Слухи о селфи-камере

Сегодня iPhone 15 оснащен 12 МП фронтальной камерой с пятью пластиковыми элементами объектива. Ожидается, что и линейка iPhone 16 в этом смысле не претерпит изменений.

А вот iPhone 17 получит 24 МП селфи-камеру с 6-элементным объективом. Об этом заявил аналитик Apple Минг-Чи Куо в своем новом сообщении на Medium.

Разрешение 24 МП позволит сделать изображение более детализированным и четким. 6-элементный объектив также повысит эффективность передачи света на сенсор, улучшая качество съемки в условиях низкой освещенности.

Отказ от Dynamic Island

Ожидается, что у моделей 17 Pro и 17 Pro Max появится небольшой вырез под селфи-камеру вместо модуля Dynamic Island.

В 2027 году Apple вообще перейдет на использование камер под дисплеем в моделях iPhone Pro для создания подлинного полноэкранного вида.

Ранее мы писали, что iPhone 16 получит кнопку действия во всех моделях линейки. Также сообщалось, что Apple не будет обновлять популярную модель iPhone.