Apple припинить ганьбитися з базовими моделями iPhone 17 у 2025 році

Початкові смартфони лінійки iPhone 17 отримають екрани з частотою оновлення 120 Гц. Фото: zdnet.com

У 2025 році iPhone 17 і iPhone 17 Plus нарешті отримають дисплеї з адаптивною частотою оновлення 120 Гц, замість ганебних 60 Гц панелей попередніх версій базових смартфонів Apple. Крім того, у преміальних моделей з'явиться краща селфі-камера.

Про це написав MacRumors.

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Чутки про селфі-камеру

Сьогодні iPhone 15 оснащені 12 МП фронтальною камерою з п'ятьма пластиковими елементами об'єктива. Очікується, що й лінійка iPhone 16 в цьому сенсі не зазнає змін.

А ось iPhone 17 отримає 24 МП селфі-камеру з 6-елементним об'єктивом. Про це заявив аналітик Apple Мінг-Чі Куо у своєму новому дописі на Medium.

Підвищення роздільної здатності до 24 МП дозволить зробити зображення більш деталізованими та чіткими. 6-елементний об'єктив також підвищить ефективність передачі світла на сенсор, покращуючи якість зйомки в умовах низької освітленості.

Відмова від Dynamic Island

Очікується, що у моделей 17 Pro та 17 Pro Max з'явиться невеликий виріз під селфі-камеру замість модуля Dynamic Island.

У 2027 році Apple взагалі перейде на використання камер під дисплеєм у моделях iPhone Pro для створення справжнього повноекранного вигляду.

Раніше ми писали, що iPhone 16 отримає кнопку дії в усіх моделях лінійки. Також повідомляли, що Apple не надсилатиме оновлення для популярної моделі iPhone.