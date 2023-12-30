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В Турции свой первый полет совершил беспилотник с украинским двигателем

30 декабря 2023 16:23
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
В Турции свой первый полет совершил беспилотник с украинским двигателем
Беспилотник ANKA-3. Фото: SavunmaSanayiST
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

В Турции прошел первый полет новейшего беспилотника ANKA-3. Он оснащен украинским двигателем. Новый образец воздушного оружия достиг высоты более двух километров и его тестовый полет длился около часа.

Об этом сообщает Bloomberg.

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Отмечено, что над разработкой ANKA-3 работала государственная турецкая компания Turkish Aerospace Industries (TAI). Во время его конструирования инженеры использовали украинский двигатель, производимый на предприятии "Ивченко-Прогресс".

"Дебютный полет длился более часа, во время него беспилотник достиг высоты 2,4 километра и скорости 150 узлов", — указали в издании.

Весь процесс создания воздушного оружия был засекречен. Первые снимки БпЛА компания TAI впервые опубликовала в марте 2023 года. Главной целью нового беспилотника является разведывательная, наблюдательная и боевая работа. Его характеристики и оснащение позволяют совершать полеты на высоте 12 км и при этом находиться в небе до 10 часов, с нагрузкой до 1200 кг.

Создание новых образцов БпЛА стоит в приоритете у президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Он ставит целью построить и развивать оборонную промышленность и ВПК страны. В государстве уже планируется модернизация устаревших военно-воздушных сил.

Также в издании добавили, что в январе следующего года в Турции планируется провести первый полет истребителя Kaan.

Напомним, французская самоходная артиллерийская установка Caesar получит новую систему управления огнем и будет управляться с помощью искусственного интеллекта.

Добавим, Реджеп Эрдоган заявил, что предоставление статуса кандидата ЕС Украине и Молдове ничего не означает. Он уверен, что Европа тормозит процесс присоединения.

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