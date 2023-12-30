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У Туреччині свій перший політ здійснив безпілотник з українським двигуном

30 грудня 2023 16:23
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
У Туреччині свій перший політ здійснив безпілотник з українським двигуном
Безпілотник ANKA-3. Фото: SavunmaSanayiST
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

У Туреччині відбувся перший політ новітнього безпілотника ANKA-3. Він оснащений українським двигуном. Новий зразок повітряної зброї досг висоти понад два кілометри і його тестовий політ тривав близько години.

Про це повідомляє Bloomberg.

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Дебютний політ турецького безпілотника ANKA-3

Зазначається, що над розробкою ANKA-3 працювала державна турецька компанія Turkish Aerospace Industries (TAI). Під час його конструювання інженери використали український двигун, вироблений на підприємстві "Івченко-Прогрес".

"Дебютний політ тривав понад годину, під час нього безпілотник досягнув висоти 2,4 кілометра і швидкості 150 вузлів", — вказали у виданні.

Увесь процес створення повітряної зброї був засекречений. Перші знімки БпЛА компанія TAI вперше опублікувала в березні 2023 року. Головною метою нового безпілотника є розвідувальна, спостережувальна та бойова робота. Його характеристики та оснащення дозволяють здійснювати польоти на висоті 12 км і при цьому перебувати в небі до 10 годин, з навантаженням до 1200 кг.

Створення нових зразків БпЛА стоїть в пріоритеті у президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана. Він ставить собі за мету розбудувати та розвивати оборонну промисловість та ВПК країни. В державі вже планують модернізацію застарілих військово-повітряних сил.

Також у виданні додали, що у січні наступного року у Туреччині планують провести перший політ винищувача Kaan.

Нагадаємо, французька самохідна артилерійська установка Caesar отримає нову систему управління вогнем та буде керована за допомогою штучного інтелекту.

Додамо, Реджеп Ердоган заявив, що надання статусу кандидата ЄС Україні та Молдові нічого не означає. Він переконаний, що Європа гальмує процес приєднання. 
 

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