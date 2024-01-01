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Уже выстроилась очередь — самые ожидаемые смартфоны 2024 года.

1 января 2024 17:35
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко
ТОП-5 самых ожидаемых смартфонов 2024 года
Каждый год производители смартфонов совершенствуют свои гаджеты. Фото: gsminfo.com.ua
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко

В 2024 году пользователей ждет куча достойных новинок — от доступных телефонов и свежих флагманов до складных устройств. Эксперты собрали слухи и подтвержденные релизы о лучших смартфонах нового года.

Об этом написал Stuff.

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Серия Apple iPhone 16

Линейку ждет каждый фанат Apple, независимо от того, собирается ли обновлять свой смартфон именно в этом году. Модельный ряд iPhone 16 наверняка будет представлен в начале сентября 2024 года. Пользователи надеются, что 5х телеобъектив iPhone 15 Pro Max появится в более удобном для ладони iPhone 16 Pro.

Nothing Phone 3

В феврале на выставке Mobile World Congress 2024 ожидается официальное подтверждение существования третьей модели Nothing и первые аппаратные подробности.

Samsung Galaxy S24

Нынешние S23, S23+ и S23 Ultra не стали гигантским прыжком вперед по сравнению с предыдущим поколением, поэтому есть большие надежды, что Samsung покажет нечто особенное в 2024 году. Ожидается, что презентация состоится в январе.

Asus ROG Phone 8

Появление процессоров Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 нарушило привычный график телефонной индустрии, поэтому между поколениями игровых смартфонов ROG Phone будет всего шесть месяцев. Компания Asus подтвердила, что представит новый телефон на выставке CES в Лас-Вегасе в январе 2024 года.

Ожидается, что экран и батарея телефона будут гигантскими. Как и цена — ROG Phone 7 Ultimate в этом году остается одним из самых дорогих нераскладных телефонов в продаже.

Honor Magic 6 Pro

Ожидается, что телефон появится не раньше Всемирного мобильного конгресса в феврале. Magic 6 Pro получит процессор Snapdragon 8 Gen 3, основной сенсор диагональю 1 дюйм и мощную телефотокамеру.

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