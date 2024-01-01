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Вже вишикувалася черга — найбільш очікувані смартфони 2024 року

1 січня 2024 17:35
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко
ТОП-5 найбільш очікуваних смартфонів 2024 року
Щороку виробники смартфонів вдосконалюють свої гаджети. Фото: gsminfo.com.ua
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко

У 2024 році на користувачів чекає купа гідних новинок — від доступних телефонів та свіжих флагманів до складаних пристроїв. Експерти зібрали чутки та підтверджені релізи про найкращі смартфони нового року.

Про це написав Stuff.

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Серія Apple iPhone 16

Лінійку чекає кожен фанат Apple, незалежно від того, чи збирається оновлювати свій смартфон саме цього року. Модельний ряд iPhone 16 напевно буде представлений на початку вересня 2024 року. Користувачі сподіваються, що 5х телеоб'єктив iPhone 15 Pro Max з'явиться в більш зручному для долоні iPhone 16 Pro.

Nothing Phone 3

У лютому на виставці Mobile World Congress 2024 очікуються офіційне підтвердження існування третьої моделі Nothing та перші апаратні подробиці.

Samsung Galaxy S24

Цьогорічні S23, S23+ та S23 Ultra не стали гігантським стрибком вперед у порівнянні з попереднім поколінням, тому є великі сподівання, що Samsung покаже щось особливе у 2024 році. Очікується, що презентація відбудеться в січні.

Asus ROG Phone 8

Поява процесорів Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 порушила звичний графік телефонної індустрії, тому між поколіннями ігрових смартфонів ROG Phone буде лише шість місяців. Компанія Asus підтвердила, що представить новий телефон на виставці CES у Лас-Вегасі в січні 2024 року.

Очікується, що екран та батарея телефона будуть гігантськими. Як і ціна — цьогорічний ROG Phone 7 Ultimate залишається одним із найдорожчих нерозкладних телефонів у продажу.

Honor Magic 6 Pro

Очікується, що телефон з'явиться не раніше Всесвітнього мобільного конгресу в лютому. Magic 6 Pro отримає процесор Snapdragon 8 Gen 3, основний сенсор з діагоналлю 1 дюйм та потужну телефотокамеру.

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