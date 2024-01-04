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Windows получит первое за 30 лет обновление для клавиатуры — что будет изменено

4 января 2024 23:44
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Windows получит первое за 30 лет обновление для клавиатуры — что будет изменено
Ноутбук с ОС Windows 10. Фото иллюстративное: pixabay
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Microsoft готовит первое за 30 лет обновление для клавиатуры операционной системы Windows. Изменения будут касаться кнопки "Windows", расположенной между клавишами "Alt" и "Ctrl", запускающей меню "Пуск".

Об этом сообщила пресс-служба Windows в презентационном ролике.

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Новая клавиша будет иметь радужную иконку. Ее получат новые ПК и ноутбуки от партнеров Microsoft, а также другие устройства. Однако полноценно она будет работать только с Windows 11: на старых версиях новая клавиша будет все еще производить запуск меню "Пуск".

Новая клавиша получила название Copilot, которая будет запускать одноименный ассистент с искусственным интеллектом. Сам Copilot — это полностью перестроенный для Windows чат-бот Bing. Его запуск происходит в виде классической боковой панели, с которой можно управлять настройкой системы, прописывая запросы. Такая система управления уже имеет ChatGPT. Более того, Copilot сможет подсказывать время в других городах, давать прогноз погоды и даже написать произведение с помощью текста из буфера обмена.

Первыми Copilot получат новые модели ноутбуков Surface уже в январе. По предварительной информации, техногигант весной намерен выпустить еще две модели: Surface Pro 10 и Surface Laptop 6.

"Сегодня начинается эра ПК с искусственным интеллектом", — заявили в Microsoft.

Напомним, ранее Microsoft объявила о планах перейти на подписную систему распространения своих операционных систем с выходом Windows 12. Вероятно, это будет работать как Spotify и Netflix.

Также недавно сообщалось, что благодаря сотрудничеству Microsoft и платформы Suno Copilot получил новое обновление: теперь он может генерировать музыку по текстовому описанию.

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