Windows отримає перше за 30 років оновлення для клавіатури — що буде змінено

Ноутбук з ОС Windows 10. Фото ілюстративне: pixabay

Корпорація Microsoft готує перше за 30 років оновлення для клавіатури операційної системи Windows. Зміни будуть стосуватися кнопки "Windows", розташованої між клавішами "Alt" і "Ctrl", яка запускає меню "Пуск".

Про це повідомила пресслужба Windows у презентаційному ролику.

Читайте також:

Windows оновить клавіатуру вперше за десятки років

Нова клавіша матиме райдужну іконку. Її отримають нові ПК та ноутбуки від партнерів Microsoft, а також й інші пристрої. Проте повноцінно вона працюватиме тільки з Windows 11: на старих версіях нова клавіша буде все ще здійснювати запуск меню "Пуск".

Нова клавіша отримала назву Copilot, яка запускатиме однойменний асистент зі штучним інтелектом. Сам Copilot — це повністю перебудований для Windows чат-бот Bing. Його запуск проходить у вигляді класичної бокової панелі, з якої можна керувати налаштуванням системи, прописуючи запити. Таку систему керування вже має ChatGPT. Ба більше, Copilot зможе підказувати час в інших містах, давати прогноз погоди та навіть написати твір за допомогою тексту з буфера обміну.

Першими Copilot отримають нові моделі ноутбуків Surface вже у січні. За попередньою інформацією, техногігант навесні збирається випустити ще дві моделі: Surface Pro 10 та Surface Laptop 6.

"Сьогодні починається ера ПК зі штучним інтелектом", — заявили у Microsoft.

Нагадаємо, що раніше Microsoft оголосила про плани перейти на передплатну систему поширення своїх операційних систем з виходом Windows 12. Ймовірно, це буде працювати як Spotify та Netflix.

Також не так давно повідомлялося, що завдяки співпраці Microsoft та платформи Suno Copilot отримав нове оновлення: тепер він може генерувати музику за текстовим описом.