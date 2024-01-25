Сошел с конвейера новый электрический спорткар SC-01, профинансированный Xiaomi

Xiaomi профинансировала выпуск электрического спорткара по цене до 42 тыс. долларов
Компания Tianjin Gongjiangpai Auto Technology, финансово поддерживаемая Xiaomi, выпустила с конвейера электрический спортивный автомобиль под названием Small Sports Car SC-01. Проект был начат еще в сентябре 2022 года, и клиенты, внесшие депозит по SC-01, уже начали волноваться.
Об этом сообщил Car News China.
Двухместный электрический спорткар с предварительной ценой ниже 300 тыс. юаней (42 тыс. долларов) начнет продаваться в Китае в течение 2024 года. Пока неясно, будет ли SC-01 доступен на международном рынке.
Дизайн
- Размеры: 4105 х 1830 х 1160 мм.
- Вес: 1370 кг.
- Высота центра тяжести: 380 мм, ориентированная на уровень гоночных автомобилей GT3
- Диаметр тормозных дисков: 350 мм.
- Корпус рамы из стальной хром-молибденовой трубки, среднее расположение батареи для облегчения конструкции.
- Оснащен изогнутым ветровым стеклом для уменьшения коэффициента лобового сопротивления и оптимизации аэродинамики.
- Физические кнопки.
- Гоночные сиденья.
- Аудиосистема Edifier.
Мощность и энергопотребление
- Общая пиковая мощность электродвигателя: 320 кВт, пиковый крутящий момент: 560 Н-м.
- Поддерживает различные режимы привода, включая передний, задний, полный приводы и спортивный режим с автономной регулировкой.
- Использует технологию активной терморегулировки.
- Центральная инновационная аккумуляторная навигационная батарея с плотностью энергии 160 Вт-ч/кг
- Запас хода: 520 км.
- Время зарядки от 30% до 80% менее 25 минут.
Ранее Xiaomi представил свой первый электрокар SU7, конкурирующий с Tesla и Porsche. Также Xiaomi выпустила смартфон с 24 ГБ оперативной памяти в партнерстве с Lamborghini.
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