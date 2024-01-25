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Xiaomi профинансировала выпуск электрического спорткара по цене до 42 тыс. долларов

25 января 2024 19:55
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко
Сошел с конвейера новый электрический спорткар SC-01, профинансированный Xiaomi
Пока неясно, будет ли SC-01 доступен на международном рынке. Фото: weibo.com
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко

Компания Tianjin Gongjiangpai Auto Technology, финансово поддерживаемая Xiaomi, выпустила с конвейера электрический спортивный автомобиль под названием Small Sports Car SC-01. Проект был начат еще в сентябре 2022 года, и клиенты, внесшие депозит по SC-01, уже начали волноваться.

Об этом сообщил Car News China.

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Двухместный электрический спорткар с предварительной ценой ниже 300 тыс. юаней (42 тыс. долларов) начнет продаваться в Китае в течение 2024 года. Пока неясно, будет ли SC-01 доступен на международном рынке.

Дизайн

  • Размеры: 4105 х 1830 х 1160 мм.
  • Вес: 1370 кг.
  • Высота центра тяжести: 380 мм, ориентированная на уровень гоночных автомобилей GT3
  • Диаметр тормозных дисков: 350 мм.
  • Корпус рамы из стальной хром-молибденовой трубки, среднее расположение батареи для облегчения конструкции.
  • Оснащен изогнутым ветровым стеклом для уменьшения коэффициента лобового сопротивления и оптимизации аэродинамики.
  • Физические кнопки.
  • Гоночные сиденья.
  • Аудиосистема Edifier.
Фото: sportscarcn.com

Мощность и энергопотребление

  • Общая пиковая мощность электродвигателя: 320 кВт, пиковый крутящий момент: 560 Н-м.
  • Поддерживает различные режимы привода, включая передний, задний, полный приводы и спортивный режим с автономной регулировкой.
  • Использует технологию активной терморегулировки.
  • Центральная инновационная аккумуляторная навигационная батарея с плотностью энергии 160 Вт-ч/кг
  • Запас хода: 520 км.
  • Время зарядки от 30% до 80% менее 25 минут.

Ранее Xiaomi представил свой первый электрокар SU7, конкурирующий с Tesla и Porsche. Также Xiaomi выпустила смартфон с 24 ГБ оперативной памяти в партнерстве с Lamborghini.

Китай
электрокары
Xiaomi
технологии
спорткар
електромобиль

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