Сошел с конвейера новый электрический спорткар SC-01, профинансированный Xiaomi

Пока неясно, будет ли SC-01 доступен на международном рынке. Фото: weibo.com

Компания Tianjin Gongjiangpai Auto Technology, финансово поддерживаемая Xiaomi, выпустила с конвейера электрический спортивный автомобиль под названием Small Sports Car SC-01. Проект был начат еще в сентябре 2022 года, и клиенты, внесшие депозит по SC-01, уже начали волноваться.

Об этом сообщил Car News China.

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Двухместный электрический спорткар с предварительной ценой ниже 300 тыс. юаней (42 тыс. долларов) начнет продаваться в Китае в течение 2024 года. Пока неясно, будет ли SC-01 доступен на международном рынке.

Дизайн

Размеры: 4105 х 1830 х 1160 мм.

Вес: 1370 кг.

Высота центра тяжести: 380 мм, ориентированная на уровень гоночных автомобилей GT3

Диаметр тормозных дисков: 350 мм.

Корпус рамы из стальной хром-молибденовой трубки, среднее расположение батареи для облегчения конструкции.

Оснащен изогнутым ветровым стеклом для уменьшения коэффициента лобового сопротивления и оптимизации аэродинамики.

Физические кнопки.

Гоночные сиденья.

Аудиосистема Edifier.

Фото: sportscarcn.com

Мощность и энергопотребление

Общая пиковая мощность электродвигателя: 320 кВт, пиковый крутящий момент: 560 Н-м.

Поддерживает различные режимы привода, включая передний, задний, полный приводы и спортивный режим с автономной регулировкой.

Использует технологию активной терморегулировки.

Центральная инновационная аккумуляторная навигационная батарея с плотностью энергии 160 Вт-ч/кг

Запас хода: 520 км.

Время зарядки от 30% до 80% менее 25 минут.

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