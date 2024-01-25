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Xiaomi профінансувала випуск електричного спорткара за ціною до 42 тис. доларів

25 січня 2024 19:55
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко
Зійшов з конвеєра новий електричний спорткар SC-01, профінансований Xiaomi
Поки незрозуміло, чи буде SC-01 доступний на міжнародному ринку. Фото: weibo.com
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко

Компанія Tianjin Gongjiangpai Auto Technology, яку фінансово підтримує Xiaomi, випустила з конвеєра електричний спортивний автомобіль під назвою Small Sports Car SC-01. Проєкт був розпочатий ще у вересні 2022 року, й клієнти, які внесли депозит за SC-01, вже почали хвилюватися.

Про це повідомив Car News China.

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Двомісний електричний спорткар з попередньою ціною нижче 300 тис. юанів (42 тис. доларів) почне продаватися в Китаї протягом 2024 року. Поки незрозуміло, чи буде SC-01 доступний на міжнародному ринку.

Дизайн

  • Розміри: 4105 х 1830 х 1160 мм.
  • Вага: 1370 кг.
  • Висота центру тяжіння: 380 мм, орієнтована на рівень гоночних автомобілів GT3
  • Діаметр гальмівних дисків: 350 мм.
  • Корпус рами з хромомолібденової сталевої трубки, середнє розташування батареї для полегшення конструкції.
  • Оснащений вигнутим вітровим склом для зменшення коефіцієнта лобового опору та оптимізації аеродинаміки.
  • Фізичні кнопки.
  • Гоночні сидіння.
  • Аудіосистема Edifier.
Фото: sportscarcn.com

Потужність та енергоспоживання

  • Загальна пікова потужність електродвигуна: 320 кВт, піковий крутний момент: 560 Н-м.
  • Підтримує різні режими приводу, зокрема передній, задній, повний приводи й спортивний режим з автономним регулюванням.
  • Використовує технологію активного терморегулювання.
  • Центральна інноваційна навігаційна акумуляторна батарея з щільністю енергії 160 Вт-год/кг
  • Запас ходу: 520 км.
  • Час заряджання від 30% до 80% менш як 25 хвилин.

Раніше Xiaomi представив свій перший електрокар SU7, який конкуруватиме з Tesla та Porsche. Також Xiaomi випустила смартфон з 24 ГБ оперативки в партнерстві з Lamborghini.

Китай
електрокари
Xiaomi
технології
спорткар
електромобіль

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