Зійшов з конвеєра новий електричний спорткар SC-01, профінансований Xiaomi

Xiaomi профінансувала випуск електричного спорткара за ціною до 42 тис. доларів
Компанія Tianjin Gongjiangpai Auto Technology, яку фінансово підтримує Xiaomi, випустила з конвеєра електричний спортивний автомобіль під назвою Small Sports Car SC-01. Проєкт був розпочатий ще у вересні 2022 року, й клієнти, які внесли депозит за SC-01, вже почали хвилюватися.
Про це повідомив Car News China.
Двомісний електричний спорткар з попередньою ціною нижче 300 тис. юанів (42 тис. доларів) почне продаватися в Китаї протягом 2024 року. Поки незрозуміло, чи буде SC-01 доступний на міжнародному ринку.
Дизайн
- Розміри: 4105 х 1830 х 1160 мм.
- Вага: 1370 кг.
- Висота центру тяжіння: 380 мм, орієнтована на рівень гоночних автомобілів GT3
- Діаметр гальмівних дисків: 350 мм.
- Корпус рами з хромомолібденової сталевої трубки, середнє розташування батареї для полегшення конструкції.
- Оснащений вигнутим вітровим склом для зменшення коефіцієнта лобового опору та оптимізації аеродинаміки.
- Фізичні кнопки.
- Гоночні сидіння.
- Аудіосистема Edifier.
Потужність та енергоспоживання
- Загальна пікова потужність електродвигуна: 320 кВт, піковий крутний момент: 560 Н-м.
- Підтримує різні режими приводу, зокрема передній, задній, повний приводи й спортивний режим з автономним регулюванням.
- Використовує технологію активного терморегулювання.
- Центральна інноваційна навігаційна акумуляторна батарея з щільністю енергії 160 Вт-год/кг
- Запас ходу: 520 км.
- Час заряджання від 30% до 80% менш як 25 хвилин.
Раніше Xiaomi представив свій перший електрокар SU7, який конкуруватиме з Tesla та Porsche. Також Xiaomi випустила смартфон з 24 ГБ оперативки в партнерстві з Lamborghini.
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