Зійшов з конвеєра новий електричний спорткар SC-01, профінансований Xiaomi

Поки незрозуміло, чи буде SC-01 доступний на міжнародному ринку. Фото: weibo.com

Компанія Tianjin Gongjiangpai Auto Technology, яку фінансово підтримує Xiaomi, випустила з конвеєра електричний спортивний автомобіль під назвою Small Sports Car SC-01. Проєкт був розпочатий ще у вересні 2022 року, й клієнти, які внесли депозит за SC-01, вже почали хвилюватися.

Про це повідомив Car News China.

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Дизайн

Розміри: 4105 х 1830 х 1160 мм.

Вага: 1370 кг.

Висота центру тяжіння: 380 мм, орієнтована на рівень гоночних автомобілів GT3

Діаметр гальмівних дисків: 350 мм.

Корпус рами з хромомолібденової сталевої трубки, середнє розташування батареї для полегшення конструкції.

Оснащений вигнутим вітровим склом для зменшення коефіцієнта лобового опору та оптимізації аеродинаміки.

Фізичні кнопки.

Гоночні сидіння.

Аудіосистема Edifier.

Фото: sportscarcn.com

Потужність та енергоспоживання

Загальна пікова потужність електродвигуна: 320 кВт, піковий крутний момент: 560 Н-м.

Підтримує різні режими приводу, зокрема передній, задній, повний приводи й спортивний режим з автономним регулюванням.

Використовує технологію активного терморегулювання.

Центральна інноваційна навігаційна акумуляторна батарея з щільністю енергії 160 Вт-год/кг

Запас ходу: 520 км.

Час заряджання від 30% до 80% менш як 25 хвилин.

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