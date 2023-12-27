Xiaomi: крупнейшие достижения и провалы компании в 2023 году

Xiaomi 13 Ultra стал крупнейшим достижением компании в 2023 году. Фото: notebookcheck.net

Если речь идет о продуктовой линейке, то у Xiaomi в целом прошел хороший год. Продажи были не слишком высокими, но это в первую очередь связано с мировой экономической ситуацией и ограниченной доступностью определенных моделей.

Об этом пишет GSMarena.

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Победа 1: серия Xiaomi 13

Нынешняя линейка Xiaomi 13 является конкурентоспособной и остается на вершине отраслевых трендов. Нареканий от большинства пользователей и экспертов нет.

Следует отдельно выделить Xiaomi 13 Ultra, предложивший огромное обновление по сравнению с предшественником, добавив еще одну 3,2-кратную телефотокамеру и улучшенную 5-кратную камеру для съемки видео. Зарядка стала быстрее, а батарея — больше.

Победа 2: Xiaomi Watch 2 Pro

Нынешние топовые смарт-часы Xiaomi наконец-то перешли на Wear OS, что открывает новые возможности для пользователей и более глубокую интеграцию в экосистему Google. Сегодня это уже не просто фитнес-браслет.

Победа 3: Xiaomi Redmi Note 12

Redmi Note является одной из популярнейших серий смартфонов среднего ценового диапазона. Большинство устройств этой линейки хорошо сконструированы, оснащены достойным и современным оборудованием, имеют конкурентную цену.

Поражение 1: Xiaomi Mix Fold 3

Mix Fold 3 — складной смартфон, который продолжает оставаться китайским эксклюзивом и не исправляет недостатки предшественника:

состояние MIUI не позволяет использовать большой дисплей Mix Fold 3 и не предлагает оптимизированную многозадачность;

все еще имеет тенденцию к перегреву;

отсутствует запись 4K-видео телефотокамерой;

существуют проблемы со стабилизацией;

отсутствует автофокусировка для сверхширокоугольной камеры.

Поражение 2: Xiaomi Buds 4 Pro

Наушники имеют хорошее качество звука, время автономной работы и набор функций. Впрочем, трудно объяснить высокую цену гаджета, особенно по сравнению с аналогичными продуктами с отличным качеством звука, и несовершенное программное обеспечение.

Поражение 3: серия Xiaomi Poco

Даже топовым телефонам Poco F5 и F5 Pro не хватает приличной камеры. Большинство же более доступных смартфонов серии работают на слишком старых процессорах, и часто бледнеют на фоне устройств линейки Redmi Note 12.

Ранее мы представляли ТОП 10 лучших телефонов Android в конце 2023 года. Также инсайдеры назвали некоторые характеристики будущего флагмана Xiaomi 15.