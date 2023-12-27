Xiaomi: крупнейшие достижения и провалы компании в 2023 году

Xiaomi — три победы и три поражения компании в 2023 году
Если речь идет о продуктовой линейке, то у Xiaomi в целом прошел хороший год. Продажи были не слишком высокими, но это в первую очередь связано с мировой экономической ситуацией и ограниченной доступностью определенных моделей.
Об этом пишет GSMarena.
Победа 1: серия Xiaomi 13
Нынешняя линейка Xiaomi 13 является конкурентоспособной и остается на вершине отраслевых трендов. Нареканий от большинства пользователей и экспертов нет.
Следует отдельно выделить Xiaomi 13 Ultra, предложивший огромное обновление по сравнению с предшественником, добавив еще одну 3,2-кратную телефотокамеру и улучшенную 5-кратную камеру для съемки видео. Зарядка стала быстрее, а батарея — больше.
Победа 2: Xiaomi Watch 2 Pro
Нынешние топовые смарт-часы Xiaomi наконец-то перешли на Wear OS, что открывает новые возможности для пользователей и более глубокую интеграцию в экосистему Google. Сегодня это уже не просто фитнес-браслет.
Победа 3: Xiaomi Redmi Note 12
Redmi Note является одной из популярнейших серий смартфонов среднего ценового диапазона. Большинство устройств этой линейки хорошо сконструированы, оснащены достойным и современным оборудованием, имеют конкурентную цену.
Поражение 1: Xiaomi Mix Fold 3
Mix Fold 3 — складной смартфон, который продолжает оставаться китайским эксклюзивом и не исправляет недостатки предшественника:
- состояние MIUI не позволяет использовать большой дисплей Mix Fold 3 и не предлагает оптимизированную многозадачность;
- все еще имеет тенденцию к перегреву;
- отсутствует запись 4K-видео телефотокамерой;
- существуют проблемы со стабилизацией;
- отсутствует автофокусировка для сверхширокоугольной камеры.
Поражение 2: Xiaomi Buds 4 Pro
Наушники имеют хорошее качество звука, время автономной работы и набор функций. Впрочем, трудно объяснить высокую цену гаджета, особенно по сравнению с аналогичными продуктами с отличным качеством звука, и несовершенное программное обеспечение.
Поражение 3: серия Xiaomi Poco
Даже топовым телефонам Poco F5 и F5 Pro не хватает приличной камеры. Большинство же более доступных смартфонов серии работают на слишком старых процессорах, и часто бледнеют на фоне устройств линейки Redmi Note 12.
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