Xiaomi: найбільші здобутки та провали компанії у 2023 році

Xiaomi — три перемоги та три поразки компанії у 2023 році
Якщо йдеться про продуктову лінійку, то у Xiaomi загалом склався досить хороший рік. Продажі були не надто високими, але це насамперед пов'язано зі світовою економічною ситуацію та обмежену доступність певних моделей.
Про це написав GSMarena.
Перемога 1: серія Xiaomi 13
Цьогорічна лінійка Xiaomi 13 є конкурентоспроможною та залишається на вершині галузевих трендів. Нарікань від більшості користувачів та експертів немає.
Варто окремо виділити Xiaomi 13 Ultra, який запропонував величезне оновлення порівняно з попередником, додавши ще одну 3,2-кратну телефотокамеру та покращену 5-кратну камеру для зйомки відео. Зарядка стала швидшою, а батарея — більшою.
Перемога 2: Xiaomi Watch 2 Pro
Цьогорічний топовий смартгодинник Xiaomi нарешті перейшов на Wear OS, що відкриває нові можливості для користувачів та глибшу інтеграцію в екосистему Google. Сьогодні це вже не просто фітнес-браслет.
Перемога 3: Xiaomi Redmi Note 12
Redmi Note є однією з найпопулярніших серій смартфонів середнього цінового діапазону. Більшість пристроїв цієї лінійки добре сконструйовані, оснащені гідним і сучасним обладнанням та мають конкурентну ціну.
Поразка 1: Xiaomi Mix Fold 3
Mix Fold 3 — складаний смартфон, який продовжує залишатися китайським ексклюзивом та не виправляє недоліки попередника:
- стан MIUI не дозволяє використовувати великий дисплей Mix Fold 3 та не пропонує оптимізовану багатозадачність;
- все ще має тенденцію до перегріву;
- відсутній запис 4K-відео телефотокамерою;
- існують проблеми зі стабілізацією;
- відсутнє автофокусування для надширококутної камери.
Поразка 2: Xiaomi Buds 4 Pro
Навушники мають непогані якість звуку, час автономної роботи та набір функцій. Втім, важко пояснити високу ціну гаджета, особливо в порівнянні з аналогічними продуктами з відмінною якістю звуку, та недосконале програмне забезпечення.
Поразка 3: серія Xiaomi Poco
Навіть топовим телефонам Poco F5 та F5 Pro не вистачає пристойної камери. А більшість доступніших смартфонів серії працюють на надто старих процесорах, й часто бліднуть на тлі пристроїв лінійки Redmi Note 12.
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