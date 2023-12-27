Xiaomi: найбільші здобутки та провали компанії у 2023 році

Xiaomi 13 Ultra став найбільшим здобутком компанії у 2023 році. Фото: notebookcheck.net

Якщо йдеться про продуктову лінійку, то у Xiaomi загалом склався досить хороший рік. Продажі були не надто високими, але це насамперед пов'язано зі світовою економічною ситуацію та обмежену доступність певних моделей.

Про це написав GSMarena.

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Перемога 1: серія Xiaomi 13

Цьогорічна лінійка Xiaomi 13 є конкурентоспроможною та залишається на вершині галузевих трендів. Нарікань від більшості користувачів та експертів немає.

Варто окремо виділити Xiaomi 13 Ultra, який запропонував величезне оновлення порівняно з попередником, додавши ще одну 3,2-кратну телефотокамеру та покращену 5-кратну камеру для зйомки відео. Зарядка стала швидшою, а батарея — більшою.

Перемога 2: Xiaomi Watch 2 Pro

Цьогорічний топовий смартгодинник Xiaomi нарешті перейшов на Wear OS, що відкриває нові можливості для користувачів та глибшу інтеграцію в екосистему Google. Сьогодні це вже не просто фітнес-браслет.

Перемога 3: Xiaomi Redmi Note 12

Redmi Note є однією з найпопулярніших серій смартфонів середнього цінового діапазону. Більшість пристроїв цієї лінійки добре сконструйовані, оснащені гідним і сучасним обладнанням та мають конкурентну ціну.

Поразка 1: Xiaomi Mix Fold 3

Mix Fold 3 — складаний смартфон, який продовжує залишатися китайським ексклюзивом та не виправляє недоліки попередника:

стан MIUI не дозволяє використовувати великий дисплей Mix Fold 3 та не пропонує оптимізовану багатозадачність;

все ще має тенденцію до перегріву;

відсутній запис 4K-відео телефотокамерою;

існують проблеми зі стабілізацією;

відсутнє автофокусування для надширококутної камери.

Поразка 2: Xiaomi Buds 4 Pro

Навушники мають непогані якість звуку, час автономної роботи та набір функцій. Втім, важко пояснити високу ціну гаджета, особливо в порівнянні з аналогічними продуктами з відмінною якістю звуку, та недосконале програмне забезпечення.

Поразка 3: серія Xiaomi Poco

Навіть топовим телефонам Poco F5 та F5 Pro не вистачає пристойної камери. А більшість доступніших смартфонів серії працюють на надто старих процесорах, й часто бліднуть на тлі пристроїв лінійки Redmi Note 12.

Раніше ми представляли ТОП 10 кращих телефонів Android наприкінці 2023 року. Також інсайдери назвали названі деякі характеристики майбутнього флагмана Xiaomi 15.