Xiaomi Ultra-Thin Power Bank: маленький и дешевый, но достаточно мощный повербанк

Повербанк Xiaomi внешне похож на смартфон. Фото: Xiaomi

Компания Xiaomi представила новый повербанк с полезной емкостью. Устройство отличается особой компактностью и легкостью.

Об этом сообщил NotebookCheck.

Читайте также:

Повербанк Xiaomi Ultra-Thin Power Bank хорошо спроектирован. Имеет скругленные углы, небольшой размер, а по выбору материалов и внешнему виду напоминает смартфон.

Характеристики повербанка

размеры: 113 на 53 мм;

толщина: 10 мм;

вес: 93 г;

емкость аккумулятора: 5000 мАч;

имеет один порт USB-C;

максимально возможная выходная мощность: 20 Вт;

повербанк заряжаться: 18 Вт.

Таким образом, размеры повербанка позволяют без проблем носить его хоть в женской сумочке, хоть в мужском кармане.

Мощности повербанка хватает на полную зарядку разряженного аккумулятора смартфона.

Цена

Сегодня модель Xiaomi Ultra-Thin Power Bank доступна в Китае по цене примерно 18 долларов, но информации о глобальной доступности пока нет. Следует следить за предложениями на AliExpress.

Фото: notebookcheck.net

Ранее мы писали, как правильно выбрать повербанк. Также представили ТОП-10 зарядок для ноутбуков и смартфонов с поддержкой USB-C в 2023 году.