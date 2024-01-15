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Xiaomi выпустила стильный повербанк весом 93 г по цене 18 долларов

15 января 2024 19:46
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко
Xiaomi Ultra-Thin Power Bank: маленький и дешевый, но достаточно мощный повербанк
Повербанк Xiaomi внешне похож на смартфон. Фото: Xiaomi
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко

Компания Xiaomi представила новый повербанк с полезной емкостью. Устройство отличается особой компактностью и легкостью.

Об этом сообщил NotebookCheck.

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Повербанк Xiaomi Ultra-Thin Power Bank хорошо спроектирован. Имеет скругленные углы, небольшой размер, а по выбору материалов и внешнему виду напоминает смартфон.

Характеристики повербанка

  • размеры: 113 на 53 мм;
  • толщина: 10 мм;
  • вес: 93 г;
  • емкость аккумулятора: 5000 мАч;
  • имеет один порт USB-C;
  • максимально возможная выходная мощность: 20 Вт;
  • повербанк заряжаться: 18 Вт.

Таким образом, размеры повербанка позволяют без проблем носить его хоть в женской сумочке, хоть в мужском кармане.

Мощности повербанка хватает на полную зарядку разряженного аккумулятора смартфона.

Цена

Сегодня модель Xiaomi Ultra-Thin Power Bank доступна в Китае по цене примерно 18 долларов, но информации о глобальной доступности пока нет. Следует следить за предложениями на AliExpress.

Фото: notebookcheck.net

Ранее мы писали, как правильно выбрать повербанк. Также представили ТОП-10 зарядок для ноутбуков и смартфонов с поддержкой USB-C в 2023 году.

Китай
Xiaomi
гаджеты
технологии

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