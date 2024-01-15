Xiaomi Ultra-Thin Power Bank: маленький и дешевый, но достаточно мощный повербанк

Xiaomi выпустила стильный повербанк весом 93 г по цене 18 долларов
Компания Xiaomi представила новый повербанк с полезной емкостью. Устройство отличается особой компактностью и легкостью.
Об этом сообщил NotebookCheck.
Повербанк Xiaomi Ultra-Thin Power Bank хорошо спроектирован. Имеет скругленные углы, небольшой размер, а по выбору материалов и внешнему виду напоминает смартфон.
Характеристики повербанка
- размеры: 113 на 53 мм;
- толщина: 10 мм;
- вес: 93 г;
- емкость аккумулятора: 5000 мАч;
- имеет один порт USB-C;
- максимально возможная выходная мощность: 20 Вт;
- повербанк заряжаться: 18 Вт.
Таким образом, размеры повербанка позволяют без проблем носить его хоть в женской сумочке, хоть в мужском кармане.
Мощности повербанка хватает на полную зарядку разряженного аккумулятора смартфона.
Цена
Сегодня модель Xiaomi Ultra-Thin Power Bank доступна в Китае по цене примерно 18 долларов, но информации о глобальной доступности пока нет. Следует следить за предложениями на AliExpress.
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