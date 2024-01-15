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Xiaomi випустила стильний повербанк вагою 93 г за ціною 18 доларів

15 січня 2024 19:46
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко
Xiaomi Ultra-Thin Power Bank: маленький та дешевий, але досить потужний повербанк
Повербанк Xiaomi зовні схожий на смартфон. Фото: Xiaomi
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко

Компанія Xiaomi представила новий повербанк з корисною місткістю. Цей пристрій відрізняється особливою компактністю та легкістю.

Про це повідомив NotebookCheck.

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Повербанк Xiaomi Ultra-Thin Power Bank гарно спроєктований. Має заокруглені кути, невеликий розмір, а за вибором матеріалів та зовнішньому вигляду нагадує смартфон.

Характеристики повербанка

  • розміри: 113 на 53 мм;
  • товщина: 10 мм;
  • вага: 93 г;
  • місткість акумулятора: 5000 мАг;
  • має один порт USB-C;
  • максимально можлива вихідна потужність: 20 Вт;
  • повербанк заряджатися: 18 Вт.

Таким чином розміри повербанка дозволяють без проблем носити його хоч у жіночій сумочці, хоч у чоловічій кишені.

Потужності повербанка вистачає на повну зарядку розрядженого акумулятора смартфона.

Ціна

Сьогодні модель Xiaomi Ultra-Thin Power Bank доступна в Китаї за ціною приблизно 18 доларів, але інформації про глобальну доступність поки що немає. Варто слідкувати за пропозиціями на AliExpress.

Фото: notebookcheck.net

Раніше ми писали, як правильно вибрати повербанк. Також представили ТОП 10 зарядок для ноутбуків та смартфонів з підтримкою USB-C у 2023 році.

Китай
Xiaomi
гаджети
технології

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