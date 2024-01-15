Xiaomi Ultra-Thin Power Bank: маленький та дешевий, але досить потужний повербанк

Повербанк Xiaomi зовні схожий на смартфон. Фото: Xiaomi

Компанія Xiaomi представила новий повербанк з корисною місткістю. Цей пристрій відрізняється особливою компактністю та легкістю.

Про це повідомив NotebookCheck.

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Повербанк Xiaomi Ultra-Thin Power Bank гарно спроєктований. Має заокруглені кути, невеликий розмір, а за вибором матеріалів та зовнішньому вигляду нагадує смартфон.

Характеристики повербанка

розміри: 113 на 53 мм;

товщина: 10 мм;

вага: 93 г;

місткість акумулятора: 5000 мАг;

має один порт USB-C;

максимально можлива вихідна потужність: 20 Вт;

повербанк заряджатися: 18 Вт.

Таким чином розміри повербанка дозволяють без проблем носити його хоч у жіночій сумочці, хоч у чоловічій кишені.

Потужності повербанка вистачає на повну зарядку розрядженого акумулятора смартфона.

Ціна

Сьогодні модель Xiaomi Ultra-Thin Power Bank доступна в Китаї за ціною приблизно 18 доларів, але інформації про глобальну доступність поки що немає. Варто слідкувати за пропозиціями на AliExpress.

Фото: notebookcheck.net

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