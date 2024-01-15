Xiaomi Ultra-Thin Power Bank: маленький та дешевий, але досить потужний повербанк

Xiaomi випустила стильний повербанк вагою 93 г за ціною 18 доларів
Компанія Xiaomi представила новий повербанк з корисною місткістю. Цей пристрій відрізняється особливою компактністю та легкістю.
Про це повідомив NotebookCheck.
Повербанк Xiaomi Ultra-Thin Power Bank гарно спроєктований. Має заокруглені кути, невеликий розмір, а за вибором матеріалів та зовнішньому вигляду нагадує смартфон.
Характеристики повербанка
- розміри: 113 на 53 мм;
- товщина: 10 мм;
- вага: 93 г;
- місткість акумулятора: 5000 мАг;
- має один порт USB-C;
- максимально можлива вихідна потужність: 20 Вт;
- повербанк заряджатися: 18 Вт.
Таким чином розміри повербанка дозволяють без проблем носити його хоч у жіночій сумочці, хоч у чоловічій кишені.
Потужності повербанка вистачає на повну зарядку розрядженого акумулятора смартфона.
Ціна
Сьогодні модель Xiaomi Ultra-Thin Power Bank доступна в Китаї за ціною приблизно 18 доларів, але інформації про глобальну доступність поки що немає. Варто слідкувати за пропозиціями на AliExpress.
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