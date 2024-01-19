Временное тату - тату-салон изобрел чернила, которые легко удалить из кожи

Процедура удаления татуировки. Фото: HYPRSKN/BANG BANG TATTOO

Тату-салон Нью-Йорка изобрел первое в мире чернило, которое можно легко удалить из кожи. Его уже назвали "перезаписываемым". Чернило исчезает и появляется снова при воздействии особых волн ультрафиолетового света.

Об этом сообщает Нighsnobiety.

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"Новейшее нововведение в тату-индустрию звучит прямо из фантастического романа. Представьте себе: татуировки, которые можно включать, выключать и переработать по желанию. Это удивительная концепция, которая благодаря тату-мастеру Киту "Bang Bang" Маккарди стала реальностью", — говорится в сообщении.

На самом деле секрет кроется в том, что состав краски чувствителен к ультрафиолетовому излучению. Поэтому тату можно построить небольшим фонариком.

Для того, чтобы создать такие чернила, Маккарди связался с ученым, доцентом кафедры машиностроения в Институте ATLAS Университета Колорадо в Боулдере Карсоном Брунсом, экспериментирующим с УФ-реактивными чернилами для татуировок с 2018 года.

Именно Брунс совсем недавно разработал чернила, реагирующие на солнечный свет — инновацию, которая он надеется, что его можно использовать для предотвращения рака кожи.

Однако когда Брунс рассматривал это изобретение как медицинский инструмент, Маккарди увидел в нем художественный потенциал.

"Вместо того чтобы давать людям возможность видеть УФ, мы могли бы дать людям возможность контролировать свое самовыражение", — сказал художник.

Так, в августе прошлого года пара основала HYPRSKN, биотехнологическую компанию, которая будет специализироваться на "умных" чернилах для татуировок. Magic Ink — ее первый продукт.

"Волшебный ингредиент — это фотохромная частица", — говорит Маккарди, сравнивая его с дверью, которую можно открывать или закрывать. — Если вы дадите ему ультрафиолетовый свет правильной длины, эта дверь откроется, и вы сможете увидеть ее цвет. Если вы дадите ему белый свет, вы закроете эту дверь и не увидите ее цвет. Вы также можете изменить дизайн татуировки Magic Ink. Представьте, что мы вытатировали на вашем запястье сплошной круг, сплошную точку Magic Ink. Внутри этой точки вы можете выбрать, какие части активируются".

Пока такие чернила доступны только в пурпурном цвете, но в будущем появятся и другие оттенки.

Напомним, музыкант Тревис Баркер сделал еще одну татуировку. Муж Кортни Кардашьян нарисовал ангела, держащего крест, на затылке, у правого уха.

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