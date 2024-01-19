Тимчасове тату - тату-салон винайшов чорнило, яке легко видалити зі шкіри

Процедура видалення тату. Фото: HYPRSKN / BANG BANG TATTOO

Тату-салон Нью-Йорка винайшов перше у cвіті чорнило, яке можна легко видалити зі шкіри. Його вже назвали "перезаписуване". Чорнило зникає і з'являється знову при дії особливих хвиль ультрафіолетового світла.

Про це повідомляє Нighsnobiety.

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"Новітнє нововведення в тату-індустрію звучить прямо з фантастичного роману. Уявіть собі: татуювання, які можна вмикати, вимикати та переробити за бажанням. Це дивовижна концепція, яка завдяки тату-майстру Кіту "Bang Bang" Маккарді стала реальністю", — йдеться в повідомленні.

Насправді, секрет криється в тому, що склад фарби чутливий до ультрафіолетового випромінювання. Тому тату можна звести невеликим ліхтариком.

Для того, щоб створити таке чорнило, Маккарді зв'язався з вченим, доцентом кафедри машинобудування в Інституті ATLAS Університету Колорадо в Боулдері Карсоном Брунсом, який експериментує з УФ-реактивним чорнилом для татуювань з 2018 року.

Саме Брунс зовсім недавно розробив чорнило, що реагує на сонячне світло — інновацію, яка він сподівається, що його можна використовувати для запобігання раку шкіри.

Однак, коли Брунс розглядав цей винахід як медичний інструмент, Маккарді побачив у ньому художній потенціал.

"Замість того, щоб давати людям можливість бачити УФ, ми могли б дати людям можливість контролювати своє самовираження", — сказав художник.

Так, у серпні минулого року пара заснувала HYPRSKN, біотехнологічну компанію, яка спеціалізуватиметься на "розумних" чорнилах для татуювань. Magic Ink — її перший продукт.

"Чарівний інгредієнт — це фотохромна частка", — говорить Маккарді, порівнюючи його з дверима, які можна відчиняти або зачиняти. — Якщо ви дасте йому ультрафіолетове світло правильної довжини, ці двері відчиняться, і ви зможете побачити її колір. Якщо ви дасте йому біле світло, ви зачините ці двері і не побачите її колір. Ви також можете змінити дизайн татуювання Magic Ink. Уявіть, що ми витатуювали на вашому зап'ясті суцільне коло, суцільну точку Magic Ink. Усередині цієї точки ви можете вибрати, які частки активуються".

Наразі таке чорнило доступне тільки в пурпуровому кольорі, але в майбутньому з'являться й інші відтінки.

Нагадаємо, музикант Тревіс Баркер зробив ще одне татуювання. Чоловік Кортні Кардаш’ян намалював ангела, який тримає хрест, на потилиці, біля правого вуха.

Також ми писали, що відома зірка Cardi B з'явилася напівоголена перед публікою у соціальних мережах. Вона звабливо позує на фото, демонструючи тату.