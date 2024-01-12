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Apple готує неприємний сюрприз для прихильників iPad у 2024 році

12 січня 2024 20:24
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко
iPad 2024: чому та наскільки Apple підвищить ціни на планшети
Нові iPad коштуватимуть на 60-80% дорожчі за попереднє покоління планшетів Apple. Фото: gsmarena.com
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко

Після річної перерви Apple вже скоро випустить на ринок нову лінійку iPad. Але довгоочікувана радість фанатів гаджету може бути затьмарена цінами на пристрій у 2024 році.

Про це повідомив MacRumors з посиланням на інсайдера yeux1122.

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Головна причина подорожчання планшетів Apple — встановлення на iPad OLED-дисплеїв. Таким чином найдешевший 11-дюймовий iPad Pro коштуватиме 1500 доларів, а 13-дюймова версія — 1800-2000 доларів. Це є значним підвищенням цін у порівнянні з поточними аналогами Apple.

Якою буде різниця цін

Новий 11-дюймовий iPad Pro буде дорожчим на понад 80% за існуючий аналог зі світлодіодним дисплеєм Liquid Retina, ціна якого починається від 799 доларів.

13-дюймова модель за умови базової конфігурації вартістю 1800 доларів буде приблизно на 60% дорожчою за нинішній 12,9-дюймовий iPad Pro з міні-світлодіодним дисплеєм Liquid Retina XDR, ціна якого починається від 1099 доларів.

Цікаво, що ціни на OLED iPad Pro значно перевищують стартову вартість деяких конфігурацій MacBook, які зараз продає Apple. Наприклад, 13,6-дюймовий MacBook Air з чипом M2 коштує від 1199 доларів.

Переваги OLED-дисплеїв

Подейкують, що Apple виправдовуватиме вищі ціни збільшенням обсягу пам'яті та перевагою OLED-дисплеїв над існуючими екранами iPad. Зокрема, вищою контрастністю та яскравістю при еквівалентному або нижчому рівні енергоспоживання.

Компанія підкреслюватиме тонкість і легкість нових пристроїв у порівнянні з конкуруючими планшетами та iPad попереднього покоління.

Раніше ми писали, скільки коштуватиме нове покоління iPad Pro 2024. Також представляли ТОП-5 iPad, які варто купувати до виходу пристроїв шостого покоління.

Apple
технології
iPad
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