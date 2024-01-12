iPad 2024: почему и насколько Apple повысит цены на планшеты

Новые iPad будут стоить на 60-80% дороже предыдущего поколения планшетов Apple. Фото: gsmarena.com

После годового перерыва Apple уже скоро выпустит на рынок новейшую линейку iPad. Но долгожданная радость фанатов гаджета может быть омрачена ценами на устройство в 2024 году.

Об этом сообщил MacRumors со ссылкой на инсайдера yeux1122.

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Главная причина подорожания планшетов Apple — установка на iPad OLED-дисплеев. Таким образом, самый дешевый 11-дюймовый iPad Pro будет стоить 1500 долларов, а 13-дюймовая версия — 1 800-2 000 долларов. Это значительное повышение цен по сравнению с текущими аналогами Apple.

Какой будет разница цен

Новый 11-дюймовый iPad Pro будет дороже более чем на 80% существующего аналога со светодиодным дисплеем Liquid Retina, цена которого начинается от 799 долларов.

13-дюймовая модель при базовой конфигурации стоимостью 1 800 долларов будет примерно на 60% дороже нынешнего 12,9-дюймового iPad Pro с мини-светодиодным дисплеем Liquid Retina XDR, цена которого начинается от 1099 долларов.

Интересно, что цены на OLED iPad Pro значительно превышают стартовую стоимость некоторых конфигураций MacBook, которые сейчас продает Apple. К примеру, 13,6-дюймовый MacBook Air с чипом M2 стоит от 1 199 долларов.

Преимущества OLED-дисплеев

Говорят, что Apple будет оправдывать более высокие цены увеличением объема памяти и преимуществами OLED-дисплеев над существующими экранами iPad. В частности, более высокой контрастностью и яркостью при эквивалентном или более низком уровне энергопотребления.

Компания будет подчеркивать тонкость и легкость новых устройств по сравнению с конкурирующими планшетами и iPad предыдущего поколения.

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