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Apple готовит неприятный сюрприз для поклонников iPad в 2024 году

12 января 2024 20:24
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко
iPad 2024: почему и насколько Apple повысит цены на планшеты
Новые iPad будут стоить на 60-80% дороже предыдущего поколения планшетов Apple. Фото: gsmarena.com
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко

После годового перерыва Apple уже скоро выпустит на рынок новейшую линейку iPad. Но долгожданная радость фанатов гаджета может быть омрачена ценами на устройство в 2024 году.

Об этом сообщил MacRumors со ссылкой на инсайдера yeux1122.

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Главная причина подорожания планшетов Apple — установка на iPad OLED-дисплеев. Таким образом, самый дешевый 11-дюймовый iPad Pro будет стоить 1500 долларов, а 13-дюймовая версия — 1 800-2 000 долларов. Это значительное повышение цен по сравнению с текущими аналогами Apple.

Какой будет разница цен

Новый 11-дюймовый iPad Pro будет дороже более чем на 80% существующего аналога со светодиодным дисплеем Liquid Retina, цена которого начинается от 799 долларов.

13-дюймовая модель при базовой конфигурации стоимостью 1 800 долларов будет примерно на 60% дороже нынешнего 12,9-дюймового iPad Pro с мини-светодиодным дисплеем Liquid Retina XDR, цена которого начинается от 1099 долларов.

Интересно, что цены на OLED iPad Pro значительно превышают стартовую стоимость некоторых конфигураций MacBook, которые сейчас продает Apple. К примеру, 13,6-дюймовый MacBook Air с чипом M2 стоит от 1 199 долларов.

Преимущества OLED-дисплеев

Говорят, что Apple будет оправдывать более высокие цены увеличением объема памяти и преимуществами OLED-дисплеев над существующими экранами iPad. В частности, более высокой контрастностью и яркостью при эквивалентном или более низком уровне энергопотребления.

Компания будет подчеркивать тонкость и легкость новых устройств по сравнению с конкурирующими планшетами и iPad предыдущего поколения.

Ранее мы писали, сколько обойдется новое поколение iPad Pro 2024. Также представляли ТОП-5 iPad, которые стоит покупать до выхода устройств шестого поколения.

Apple
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iPad
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