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Apple знову перенесла дебют свого першого електромобіля, на цей раз до 2028 року

25 січня 2024 17:40
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Перший електромобіль Apple доведеться чекати щонайменше чотири роки — подробиці
Електромобіль Apple коштуватиме понад 100 тис. доларів. Фото: carsguide.com.au
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко

Apple веде розробку власного електромобіля ще з 2014 року, але зараз компанія зазнала чергової невдачі. Інсайдери стверджують, що дебют електрокара перенесено на 2028 рік.

Про це повідомив CarBuzz.

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Причина затримки в повідомленні не розкривається, але джерела дали зрозуміти, що автомобіль буде випущений на ринок "не раніше, ніж за чотири роки". Також зазначається, що Apple EV знаходиться на "переломному етапі", що означає — транспортний засіб з'явиться або в цьому десятилітті, або ніколи.

Apple знизила планку

Від початку компанія мала на меті створити електромобіль з 5 рівнем автономності, який дозволяє авто будь-де, за будь-яких умов рухатись без участі водія.

За інформацією Bloomberg, сьогодні автомобіль під кодовою назвою Project Titan буде зменшений до 2-го рівня автономного водіння. Це можливості автопілота Tesla, який вимагає від водія постійної уваги та присутності.

Автопілоти конкурентів

Mercedes-Benz з моделлю EQS вже тестує технологію автономного водіння 3-го рівня в США. Також німецький виробник має технологію 4-го рівня під назвою Park Pilot, хоча вона обмежується паркуванням в аеропортах Німеччини. А китайський технологічний гігант Xiaomi вже випустив седан SU7 з технологією 4-го рівня.

Ціна електромобіля Apple

Bloomberg підтверджує, що електромобіль Apple коштуватиме понад 100 тис. доларів, що з точки зору цінової політики ставить його в один ряд з Tesla Model S Plaid та Mercedes-Benz EQS.

З огляду на те, що запуск електромобіля запланований через довгі чотири роки, ця ціна повинна бути підкріплена відмінним продуктом, а його досі навіть приблизно не видно.

Водночас iPhone є одним з найдорожчих смартфонів на ринку. Попри те, що він, можливо, не найкращий, попит на продукт Apple досі зростає. Можливо, за таким сценарієм маркетологи компанії підуть й у випадку з Apple EV.

Apple Electric Car розробляється в рамках проєкту Project Titan, який був затверджений наприкінці 2014 року. Фото: ecocars4sale.com

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Apple
електрокари
технології
електромобіль

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