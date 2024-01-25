Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Технологии arrow Apple снова перенесла дебют своего первого электромобиля, на этот раз до 2028 года arrow

Apple снова перенесла дебют своего первого электромобиля, на этот раз до 2028 года

25 января 2024 17:40
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко
Первый электромобиль Apple придется ждать не менее четырех лет — подробности
Электромобиль Apple будет стоить более 100 тысяч долларов. Фото: carsguide.com.au
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко

Apple ведет разработку собственного электромобиля еще с 2014 года, но сейчас компания потерпела очередную неудачу. Инсайдеры утверждают, что дебют электрокара перенесен на 2028 год.

Об этом сообщил CarBuzz.

Читайте также:

Причина задержки в сообщении не раскрывается, но источники дали понять, что автомобиль будет выпущен на рынок "не раньше чем через четыре года". Также отмечается, что Apple EV находится на "переломном этапе", что означает — транспортное средство появится либо в этом десятилетии, либо никогда.

Apple снизила планку

С самого начала компания стремилась создать электромобиль с 5 уровнем автономности, позволяющий авто где угодно, при любых условиях двигаться без участия водителя.

По информации Bloomberg, сегодня автомобиль под кодовым названием Project Titan будет уменьшен до 2-го уровня автономного вождения. Это возможности автопилота Tesla, требующего от водителя постоянного внимания и присутствия.

Автопилоты конкурентов

Mercedes-Benz с моделью EQS уже тестирует технологию автономного вождения 3 уровня в США. Также немецкий производитель имеет технологию 4 уровня под названием Park Pilot, хотя она ограничивается парковкой в аэропортах Германии. А китайский технологический гигант Xiaomi уже выпустил седан SU7 с технологией 4 уровня.

Цена электромобиля Apple

Bloomberg подтверждает, что электромобиль Apple будет стоить более 100 тыс. долларов, что с точки зрения ценовой политики ставит его в один ряд с Tesla Model S Plaid и Mercedes-Benz EQS.

Учитывая, что запуск электромобиля запланирован спустя долгие четыре года, эта цена должна быть подкреплена отличным продуктом, а его до сих пор даже примерно не видно.

В то же время iPhone является одним из самых дорогих смартфонов на рынке. Несмотря на то, что он, возможно, не самый лучший, спрос на продукт Apple все еще растет. Возможно, по такому сценарию маркетологи компании последуют и в случае с Apple EV.

Apple Electric Car разрабатывается в рамках проекта Project Titan, утвержденного в конце 2014 года. Фото: ecocars4sale.com

Ранее мы писали о пяти удивительных устройствах и функциях Apple в 2024 году. Также эксперты проанализировали все провалы Apple на фоне достижений компании в 2023 году.

Apple
электрокары
технологии
електромобиль

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:30Какую сумму получает семья погибшего воина — рассказ военного

19 января 2024

19:29 Ярмоленко и Буяльский обратились к Милевскому после обыска у него

14 января 2024

14:13 Выплаты военным — сколько платят после увольнения со службы

24 января 2024

15:01 Генерал ВСУ заявил о необходимости снижения мобилизационного возраста мужчин

20 января 2024

05:38 Отсрочка из-за инвалидности родителей — украинцам указали на важный нюанс

12 января 2024
Новость с видео

17:10Мобилизация по-одесски — отношение людей к проверкам ТЦК в общественном транспорте

21 января 2024

10:01 Деньги на карте и налоговый контроль — какая сумма может вызвать интерес

23 января 2024

06:30Mirage-2000D: Украина хочет получить самолет, сбивший F-16

13 января 2024
Новость с видео

06:09 Надвигаются беспощадные метели — синоптики предупредили области, которые сегодня заметет снегом

23 января 2024

09:55 Лунин летом присоединится к новому клубу — что известно о трансфере

Актуальное по теме