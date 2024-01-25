Первый электромобиль Apple придется ждать не менее четырех лет — подробности

Электромобиль Apple будет стоить более 100 тысяч долларов. Фото: carsguide.com.au

Apple ведет разработку собственного электромобиля еще с 2014 года, но сейчас компания потерпела очередную неудачу. Инсайдеры утверждают, что дебют электрокара перенесен на 2028 год.

Об этом сообщил CarBuzz.

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Причина задержки в сообщении не раскрывается, но источники дали понять, что автомобиль будет выпущен на рынок "не раньше чем через четыре года". Также отмечается, что Apple EV находится на "переломном этапе", что означает — транспортное средство появится либо в этом десятилетии, либо никогда.

Apple снизила планку

С самого начала компания стремилась создать электромобиль с 5 уровнем автономности, позволяющий авто где угодно, при любых условиях двигаться без участия водителя.

По информации Bloomberg, сегодня автомобиль под кодовым названием Project Titan будет уменьшен до 2-го уровня автономного вождения. Это возможности автопилота Tesla, требующего от водителя постоянного внимания и присутствия.

Автопилоты конкурентов

Mercedes-Benz с моделью EQS уже тестирует технологию автономного вождения 3 уровня в США. Также немецкий производитель имеет технологию 4 уровня под названием Park Pilot, хотя она ограничивается парковкой в аэропортах Германии. А китайский технологический гигант Xiaomi уже выпустил седан SU7 с технологией 4 уровня.

Цена электромобиля Apple

Bloomberg подтверждает, что электромобиль Apple будет стоить более 100 тыс. долларов, что с точки зрения ценовой политики ставит его в один ряд с Tesla Model S Plaid и Mercedes-Benz EQS.

Учитывая, что запуск электромобиля запланирован спустя долгие четыре года, эта цена должна быть подкреплена отличным продуктом, а его до сих пор даже примерно не видно.

В то же время iPhone является одним из самых дорогих смартфонов на рынке. Несмотря на то, что он, возможно, не самый лучший, спрос на продукт Apple все еще растет. Возможно, по такому сценарию маркетологи компании последуют и в случае с Apple EV.

Apple Electric Car разрабатывается в рамках проекта Project Titan, утвержденного в конце 2014 года. Фото: ecocars4sale.com

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