ТОП-5 нових функцій Android: що пропонує Google

Стенд компанії Google на виставці CES 2024 в Лас-Вегасі. Фото: blog.google

На виставці CES 2024 компанія Google оголосила про низку нових корисних функцій, які вона додає до Android. Вони забезпечують безперебійне підключення та роботу все більшої кількості пристроїв, незалежно, до якого бренду вони належать.

Про це повідомив Pocket Now.

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1. Quick Share (швидкий обмін даними)

Nearby Share — одна з найкращих функцій Android. Наразі Google і Samsung об'єднали зусилля, щоб запропонувати кросплатформенне рішення для Android під назвою Quick Share.

Функція дозволяє обмінюватися будь-яким контентом на всіх типах пристроїв Android і Chromebook. Google також заявляє, що працює з провідними брендами ноутбуків, щоб включити Quick Share як попередньо встановлений додаток на пристроях Windows. Функція стане доступною з лютого.

2. Fast Pair (швидка пара)

Функція Fast Pair спрощує користувачам Android пошук і з'єднання з розташованими поруч Bluetooth-пристроями. Починаючи з лютого, ця функція буде доступна на Chromecast з Google TV, а пізніше вона буде поширена на інші пристрої Google TV.

3. TikTok отримує підтримку Chromecast

Google і TikTok об'єднали зусилля, щоб додати в застосунок функцію Chromecast. Вже можна транслювати контент TikTok з телефону на вбудовані пристрої TikTok Chromecast з популярної соціальної мережі. Можливість транслювати відео в реальному часі з'явиться вже скоро.

4. Телефони й планшети Pixel тепер можуть "Tap to Cast"

Google запускає функцію кастингу, яка дозволяє легко переносити музику з Spotify та YouTube Music з телефону Pixel на підключений до нього планшет Pixel Tablet, коли він знаходиться поруч.

5. Планування поїздок на електромобілі з покращеними картами Google на Android Auto

Якщо у вас є сумісний електромобіль, наприклад, Ford Mustang Mach-E або F-150 Lightning, Android Auto тепер може обмінюватися інформацією про стан акумулятора з Google Maps у режимі реального часу.

Це допомагає отримати приблизний рівень заряду акумулятора після прибуття до місця призначення, запропонувати зупинки для зарядки та оцінити тривалість зарядки на основі даних про ваш транспортний засіб.

Google заявляє, що незабаром ця функція пошириться і на інші марки автомобілів, такі як Nissan та Lincoln.

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