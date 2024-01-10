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Google анонсировал пять новых функций Android — чем они полезны

10 января 2024 19:55
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко
ТОП-5 новых функций Android: что предлагает Google
Стенд компании Google на выставке CES 2024 в Лас-Вегасе. Фото: blog.google
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко

На выставке CES 2024 компания Google объявила о ряде новых полезных функций, которые она добавляет в Android. Они обеспечивают бесперебойное подключение и работу все большего количества устройств, независимо от того, к какому бренду они принадлежат.

Об этом сообщил Pocket Now.

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1. Quick Share (быстрый обмен данными)

Nearby Share — одна из лучших функций Android. Сейчас Google и Samsung объединили усилия, чтобы предложить кроссплатформенное решение для Android под названием Quick Share.

Функция позволяет обмениваться любым контентом на всех типах устройств Android и Chromebook. Google также заявляет, что работает с ведущими брендами ноутбуков, чтобы включить Quick Share в качестве предварительно установленного приложения на устройствах Windows. Функция станет доступна с февраля.

2. Fast Pair (быстрая пара)

Функция Fast Pair упрощает пользователям Android поиск и соединение с расположенными рядом Bluetooth-устройствами. Начиная с февраля эта функция будет доступна на Chromecast с Google TV, а позже она будет распространена на другие устройства Google TV.

3. TikTok получает поддержку Chromecast

Google и TikTok объединили усилия, чтобы добавить в приложение функцию Chromecast. Уже можно транслировать контент TikTok с телефона на встроенные устройства TikTok Chromecast из популярной социальной сети. Возможность транслировать видео в реальном времени появится уже скоро.

4. Телефоны и планшеты Pixel теперь могут "Tap to Cast"

Google запускает функцию кастинга, позволяющую легко переносить музыку из Spotify и YouTube Music с телефона Pixel на подключенный к нему планшет Pixel Tablet, когда он находится рядом.

5. Планирование поездок на электромобиле с улучшенными картами Google на Android Auto

Если у вас есть совместимый электромобиль, например Ford Mustang Mach-E или F-150 Lightning, Android Auto теперь может обмениваться информацией о состоянии аккумулятора с Google Maps в режиме реального времени.

Это помогает получить приблизительный уровень заряда аккумулятора по прибытии к месту назначения, предложить остановки для зарядки и оценить продолжительность зарядки на основе данных о вашем транспортном средстве.

Google заявляет, что в скором времени эта функция распространится и на другие марки автомобилей, такие как Nissan и Lincoln.

Ранее мы писали, что Google создала новую модель генеративного искусственного интеллекта Gemini, ставшую конкурентом для GPT-4. Также рассказывали о семи продуктах и сервисах, которые Google списал в 2023 году.

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