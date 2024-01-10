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Samsung презентувала перший прозорий MicroLED-екран — має неймовірний вигляд

10 січня 2024 11:27
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко
Прозорий MicroLED-екран Samsung: неймовірне зображення, непідйомні ціни
Зображення на MicroLED-дисплеї справляє враження голограми, яка висить у повітрі. Фото: showmetech.com.br
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко

Samsung продемонструвала перший у світі прозорий MicroLED-екран під час виставки CES 2024. Поки що компанія не розповідає ані про ціну, ані навіть, коли технологія з'явиться на побутових пристроях.

Про це повідомив Engadget.

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Samsung показала свій MicroLED-дисплей поруч з прозорими OLED та LCD-моделями, щоб підкреслити відмінності між технологіями. Порівняно з іншими, панель MicroLED не лише значно яскравіша, вона також має повністю безрамковий дизайн та прозорішу скляну панель.

Особливості зображення

MicroLED-дисплей справляє приголомшливе враження, позаяк зображення на ньому виглядає майже як голограма, що висить у повітрі.

При цьому демонстраційний пристрій має товщину лише близько сантиметра, що ще більше посилює ілюзію плаваючого екрану. А завдяки високій щільності пікселів мікросвітлодіодів, зображення виглядало неймовірно чітким.

Позаяк MicroLED-дисплеї мають вищу яскравість порівняно з прозорими OLED-панелями, на них також менше впливає навколишнє світло.

Орієнтовна ціна

З огляду на те, що непрозорий MicroLED-телевізор Samsung коштує 150 тис. доларів за 110-дюймову модель, мине досить багато часу, перш ніж прозорі MicroLED-дисплеї стануть хоч трохи доступнішими за ціною.

Раніше Samsung випустила величезний монітор — перший у світі 57-дюймовий ігровий екран. Також компанія оголосила дату та місце прем'єри смартфонів Galaxy S24.

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