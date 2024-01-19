Суміш смартфона і спорткара: вийшов складаний телефон Honor в естетиці Porsche 911

Honor випустила телефон в дизайні Porsche 911 за ціною понад 2000 доларів
Honor представила складаний смартфон Magic V2 RSR Porsche Design, задня панель якого за формою нагадує капот Porsche 911. Гаджет пофарбований в Agate Grey — автомобільний колір Porsche.
Про це написав Gizchina.
Технічні характеристики Magic V2 RSR Porsche Design
- Процесор Snapdragon 8 Gen 2.
- Внутрішній складаний 7,92-дюймовий LTPO OLED-дисплей з роздільною здатністю 2156 x 2344 пікселів і частотою оновлення 120 Гц.
- Обкладинка — 6,43-дюймовий LTPO OLED-дисплей з роздільною здатністю 1060 x 2376 пікселів і частотою оновлення 120 Гц.
- Камери: основна 50 МП з OIS, телефотооб1єктив 20 МП з OIS, надширококутна 50 МП, селфі-камера 16 МП. Всі сенсори мають роздільну здатність 4K.
- Акумулятор 5000 мАг.
- Зарядка: дротова SuperCharge потужністю 66 Вт, зворотна дротова зарядка потужністю 5 Вт. Кастомна оболонка MagicOS 7.2 на базі Android 13.
- Оперативка 16 ГБ, накопичувач 16 ГБ.
Матеріали
Honor і Porsche Design співпрацювали над розробкою матеріалів, які використовуються в Honor Magic V2 RSR Porsche Design. В результаті новаторський смартфон важить близько 234 г та має товщину близько 9,9 мм.
Ціна та доступність
Magic V2 Porshe Edition вже доступний для придбання в Китаї за ціною 15 999 юанів (близько 2250 доларів).
Раніше Honor випустив складаний смартфон V Purse у формі гламурної дамської сумочки. Також компанія представила телефон X50 Pro з вічним акумулятором за 400 доларів.
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