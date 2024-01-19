Суміш смартфона і спорткара: вийшов складаний телефон Honor в естетиці Porsche 911

Honor і Porsche Design співпрацювали над розробкою матеріалів, які використовуються в смартфоні Magic V2 RSR Porsche Design. Фото: hihonor.com

Honor представила складаний смартфон Magic V2 RSR Porsche Design, задня панель якого за формою нагадує капот Porsche 911. Гаджет пофарбований в Agate Grey — автомобільний колір Porsche.

Про це написав Gizchina.

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Технічні характеристики Magic V2 RSR Porsche Design

Процесор Snapdragon 8 Gen 2.

Внутрішній складаний 7,92-дюймовий LTPO OLED-дисплей з роздільною здатністю 2156 x 2344 пікселів і частотою оновлення 120 Гц.

Обкладинка — 6,43-дюймовий LTPO OLED-дисплей з роздільною здатністю 1060 x 2376 пікселів і частотою оновлення 120 Гц.

Фото: hihonor.com

Камери: основна 50 МП з OIS, телефотооб1єктив 20 МП з OIS, надширококутна 50 МП, селфі-камера 16 МП. Всі сенсори мають роздільну здатність 4K.

Акумулятор 5000 мАг.

Зарядка: дротова SuperCharge потужністю 66 Вт, зворотна дротова зарядка потужністю 5 Вт. Кастомна оболонка MagicOS 7.2 на базі Android 13.

Оперативка 16 ГБ, накопичувач 16 ГБ.

Матеріали

Honor і Porsche Design співпрацювали над розробкою матеріалів, які використовуються в Honor Magic V2 RSR Porsche Design. В результаті новаторський смартфон важить близько 234 г та має товщину близько 9,9 мм.

Фото: hihonor.com

Ціна та доступність

Magic V2 Porshe Edition вже доступний для придбання в Китаї за ціною 15 999 юанів (близько 2250 доларів).

Раніше Honor випустив складаний смартфон V Purse у формі гламурної дамської сумочки. Також компанія представила телефон X50 Pro з вічним акумулятором за 400 доларів.