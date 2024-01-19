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Honor выпустила телефон в дизайне Porsche 911 по цене свыше 2000 долларов

19 января 2024 20:28
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко
Смесь смартфона и спорткара: вышел складной телефон Honor в эстетике Porsche 911
Honor и Porsche Design сотрудничали над разработкой материалов, используемых в смартфоне Magic V2 RSR Porsche Design. Фото: hihonor.com
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко

Honor представила складной смартфон Magic V2 RSR Porsche Design, задняя панель которого по форме напоминает капот Porsche 911. Гаджет выкрашен в Agate Grey — автомобильный цвет Porsche.

Об этом написал Gizchina.

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Технические характеристики Magic V2 RSR Porsche Design

  • Процессор Snapdragon 8 Gen 2
  • Внутренний складной 7,92-дюймовый LTPO OLED-дисплей с разрешением 2156 x 2344 пикселей и частотой обновления 120 Гц.
  • Обложка — 6,43-дюймовый LTPO OLED-дисплей с разрешением 1060 x 2376 пикселей и частотой обновления 120 Гц.
Фото: hihonor.com
  • Камеры: основная 50 МП с OIS, телефотообъектив 20 МП с OIS, сверхширокоугольная 50 МП, селфи-камера 16 МП. Все сенсоры имеют разрешение 4K.
  • Аккумулятор 5000 мАч.
  • Зарядка: проводная SuperCharge мощностью 66 Вт, обратная проводная зарядка мощностью 5 Вт. Кастомная оболочка MagicOS 7.2 на базе Android 13
  • Оперативка 16 ГБ, накопитель 16 ГБ.

Материалы

Honor и Porsche Design сотрудничали над разработкой материалов, используемых в Honor Magic V2 RSR Porsche Design. В результате новаторский смартфон весит около 234 г и имеет толщину около 9,9 мм.

Фото: hihonor.com

Цена и доступность

Magic V2 Porshe Edition уже доступен для приобретения в Китае по цене 15 999 юаней (около 2250 долларов).

Ранее Honor выпустил складной смартфон V Purse в форме гламурной дамской сумочки. Также компания представила телефон X50 Pro с вечным аккумулятором за 400 долларов.

Китай
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технологии
смартфон

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