Смесь смартфона и спорткара: вышел складной телефон Honor в эстетике Porsche 911

Honor выпустила телефон в дизайне Porsche 911 по цене свыше 2000 долларов
Honor представила складной смартфон Magic V2 RSR Porsche Design, задняя панель которого по форме напоминает капот Porsche 911. Гаджет выкрашен в Agate Grey — автомобильный цвет Porsche.
Об этом написал Gizchina.
Технические характеристики Magic V2 RSR Porsche Design
- Процессор Snapdragon 8 Gen 2
- Внутренний складной 7,92-дюймовый LTPO OLED-дисплей с разрешением 2156 x 2344 пикселей и частотой обновления 120 Гц.
- Обложка — 6,43-дюймовый LTPO OLED-дисплей с разрешением 1060 x 2376 пикселей и частотой обновления 120 Гц.
- Камеры: основная 50 МП с OIS, телефотообъектив 20 МП с OIS, сверхширокоугольная 50 МП, селфи-камера 16 МП. Все сенсоры имеют разрешение 4K.
- Аккумулятор 5000 мАч.
- Зарядка: проводная SuperCharge мощностью 66 Вт, обратная проводная зарядка мощностью 5 Вт. Кастомная оболочка MagicOS 7.2 на базе Android 13
- Оперативка 16 ГБ, накопитель 16 ГБ.
Материалы
Honor и Porsche Design сотрудничали над разработкой материалов, используемых в Honor Magic V2 RSR Porsche Design. В результате новаторский смартфон весит около 234 г и имеет толщину около 9,9 мм.
Цена и доступность
Magic V2 Porshe Edition уже доступен для приобретения в Китае по цене 15 999 юаней (около 2250 долларов).
Ранее Honor выпустил складной смартфон V Purse в форме гламурной дамской сумочки. Также компания представила телефон X50 Pro с вечным аккумулятором за 400 долларов.
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