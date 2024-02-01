Apple перенесе масштабні оновлення iPhone на 2025 рік через складну ситуацію на ринку

iPhone 16 програє конкуренцію ШІ та складаним смартфонам у 2024 році — прогноз
1 лютого 2024 20:40
Нові парадигми для смартфонів високого класу — телефони зі штучним інтелектом та складані пристрої. Фото: phonearena.com
У 2024 році на Apple чекають важкі випробування та скорочення поставок смартфонів на світові ринки. Тому значних змін в iPhone 16 не буде, адже головні оновлення переносяться на 2025 рік.
Про це у своєму блозі на Medium заявив відомий аналітик Мін-Чі Куо.
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За прогнозами Мін-Чі Куо:
- Apple, ймовірно, зазнає найбільшого падіння у 2024 році серед світових виробників телефонів.
- Очікується, що поставки серій iPhone 15 та нових iPhone 16 скоротяться на 10-15% в цьому році у порівнянні з минулорічними показниками iPhone 14 та iPhone 15.
- Спад щотижневих поставок iPhone у Китаї за останній період на 30-40% був зумовлений поверненням Huawei та появою складних телефонів, яким віддають перевагу користувачі техніки високого класу.
- Samsung переглянула свої прогнози щодо поставок серії Galaxy S24 у 2024 році в бік збільшення на 5-10%, а Apple знизила прогноз щодо поставок iPhone 15 у першому півріччі через більший, ніж очікувалося, попит на можливості генеративного штучного інтелекту.
- Ці виклики продовжуватимуть негативно впливати на динаміку поставок iPhone щонайменше до 2025 року, коли Apple випустить нові моделі iPhone зі значними змінами в дизайні та більш комплексними/диференційованими екосистемами/додатками генеративного штучного інтелекту.
Тому у 2024 році від iPhone 16 варто чекати лише дві великі зміни:
- Збільшаться екрани iPhone 16 Pro та 16 Pro Max до 6,3 і 6,9 дюйма відповідно. Розміри iPhone 16 та iPhone 16+ залишаться без змін.
- З'явиться нова сенсорна кнопка Capture для управління камерою (налаштування зуму, фокусу та запис відео).
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