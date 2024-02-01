Apple перенесе масштабні оновлення iPhone на 2025 рік через складну ситуацію на ринку

Нові парадигми для смартфонів високого класу — телефони зі штучним інтелектом та складані пристрої. Фото: phonearena.com

У 2024 році на Apple чекають важкі випробування та скорочення поставок смартфонів на світові ринки. Тому значних змін в iPhone 16 не буде, адже головні оновлення переносяться на 2025 рік.

Про це у своєму блозі на Medium заявив відомий аналітик Мін-Чі Куо.

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За прогнозами Мін-Чі Куо:

Apple, ймовірно, зазнає найбільшого падіння у 2024 році серед світових виробників телефонів.

Очікується, що поставки серій iPhone 15 та нових iPhone 16 скоротяться на 10-15% в цьому році у порівнянні з минулорічними показниками iPhone 14 та iPhone 15.

Спад щотижневих поставок iPhone у Китаї за останній період на 30-40% був зумовлений поверненням Huawei та появою складних телефонів, яким віддають перевагу користувачі техніки високого класу.

Samsung переглянула свої прогнози щодо поставок серії Galaxy S24 у 2024 році в бік збільшення на 5-10%, а Apple знизила прогноз щодо поставок iPhone 15 у першому півріччі через більший, ніж очікувалося, попит на можливості генеративного штучного інтелекту.

Ці виклики продовжуватимуть негативно впливати на динаміку поставок iPhone щонайменше до 2025 року, коли Apple випустить нові моделі iPhone зі значними змінами в дизайні та більш комплексними/диференційованими екосистемами/додатками генеративного штучного інтелекту.

Тому у 2024 році від iPhone 16 варто чекати лише дві великі зміни: