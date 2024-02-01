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iPhone 16 програє конкуренцію ШІ та складаним смартфонам у 2024 році — прогноз

1 лютого 2024 20:40
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко
Apple перенесе масштабні оновлення iPhone на 2025 рік через складну ситуацію на ринку
Нові парадигми для смартфонів високого класу — телефони зі штучним інтелектом та складані пристрої. Фото: phonearena.com
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко

У 2024 році на Apple чекають важкі випробування та скорочення поставок смартфонів на світові ринки. Тому значних змін в iPhone 16 не буде, адже головні оновлення переносяться на 2025 рік.

Про це у своєму блозі на Medium заявив відомий аналітик Мін-Чі Куо.

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За прогнозами Мін-Чі Куо:

  • Apple, ймовірно, зазнає найбільшого падіння у 2024 році серед світових виробників телефонів.
  • Очікується, що поставки серій iPhone 15 та нових iPhone 16 скоротяться на 10-15% в цьому році у порівнянні з минулорічними показниками iPhone 14 та iPhone 15.
  • Спад щотижневих поставок iPhone у Китаї за останній період на 30-40% був зумовлений поверненням Huawei та появою складних телефонів, яким віддають перевагу користувачі техніки високого класу.
  • Samsung переглянула свої прогнози щодо поставок серії Galaxy S24 у 2024 році в бік збільшення на 5-10%, а Apple знизила прогноз щодо поставок iPhone 15 у першому півріччі через більший, ніж очікувалося, попит на можливості генеративного штучного інтелекту.
  • Ці виклики продовжуватимуть негативно впливати на динаміку поставок iPhone щонайменше до 2025 року, коли Apple випустить нові моделі iPhone зі значними змінами в дизайні та більш комплексними/диференційованими екосистемами/додатками генеративного штучного інтелекту.

Тому у 2024 році від iPhone 16 варто чекати лише дві великі зміни:

  • Збільшаться екрани iPhone 16 Pro та 16 Pro Max до 6,3 і 6,9 дюйма відповідно. Розміри iPhone 16 та iPhone 16+ залишаться без змін.
  • З'явиться нова сенсорна кнопка Capture для управління камерою (налаштування зуму, фокусу та запис відео).

Китай
Apple
телефони
штучний інтелект
iPhone
смартфон

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