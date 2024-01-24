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В iPhone 16 з'явиться нова кнопка — навіщо вона, чому Apple робить на неї ставку

24 січня 2024 19:50
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко
iPhone 16: стало відомо про нову кнопку в майбутньому телефоні та її функції
Окрім нової кнопки Capture жодних інших зовнішніх змін у майбутніх iPhone не планується. Фото: 9to5mac.com
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко

За інформацією інсайдерів, Apple планує зовнішні зміни в лінійці iPhone 16. The Information повідомив, чого очікувати від нової кнопки з попередньою назвою Capture і як вона покращить роботу камери в майбутньому iPhone.

Про це написав Supercharged.

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Apple планує додати кнопку Capture до всіх моделей лінійки iPhone 16. Це означає, що вона не буде ексклюзивною для iPhone 16 Pro та iPhone 16 Pro Max, на відміну від кнопки Action в 15-й лінійці.

Функції нової кнопки

Capture насамперед використовуватиметься для низки функцій при фотографуванні.

Наприклад, користувачі зможуть проводити по кнопці вліво і вправо, щоб збільшувати й зменшувати масштаб. Це означає, що кнопка матиме сенсорну поверхню, яка реагує на жести без натискання.

Легке натискання на кнопку дозволить сфокусувати об'єкт у видошукачі камери, тоді як сильніше натискання запустить затвор, щоб зробити фотографію.

Ймовірно, Capture розмістять на правому краю iPhone під кнопкою живлення — це ідеальне місце натискання для зйомки горизонтальних фотографій та відео.

Плани Apple

Apple розраховує, що нова кнопка стане основною фішкою під час продажів iPhone 16. Capture має ще більше закріпити iPhone як замінник камер, особливо з огляду на те, що компанія планує додати ще один 48 МП сенсор до пристроїв iPhone 16.

Жодних інших зовнішніх змін у майбутніх iPhone не планується, тому Apple робить велику ставку на нову кнопку та її функціональність.

Раніше ми писали, навіщо Apple збільшить дисплей iPhone 16 Pro. Також повідомляли, яким буде майбутній iPhone 16 Pro Max.

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