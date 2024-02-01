Apple перенесет масштабные обновления iPhone на 2025 год из-за сложной ситуации на рынке

Новые парадигмы для смартфонов высокого класса — телефоны с искусственным интеллектом и складные устройства. Фото: phonearena.com

В 2024 году Apple ждут тяжелые испытания и сокращение поставок смартфонов на мировые рынки. Потому значительных изменений в iPhone 16 не будет, ведь главные обновления переносятся на 2025 год.

Об этом в своем блоге на Medium заявил известный аналитик Мин-Чи Куо.

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По прогнозам Мин-Чи Куо:

Apple, вероятно, испытывает наибольшее падение в 2024 году среди мировых производителей телефонов.

Ожидается, что поставки серий iPhone 15 и новых iPhone 16 сократятся на 10-15% в этом году по сравнению с прошлогодними показателями iPhone 14 и iPhone 15.

Спад еженедельных поставок iPhone в Китае за последний период на 30-40% был обусловлен возвращением Huawei и появлением складных телефонов, которые предпочитают пользователи техники высокого класса.

Samsung пересмотрела свои прогнозы по поставкам серии Galaxy S24 в 2024 году в сторону увеличения на 5-10%, а Apple снизила прогноз по поставкам iPhone 15 в первом полугодии из-за большего, чем ожидалось, спроса на возможности генеративного искусственного интеллекта.

Эти вызовы будут продолжать негативно влиять на динамику поставок iPhone, по меньшей мере, до 2025 года, когда Apple выпустит новые модели iPhone со значительными изменениями в дизайне и более комплексными/дифференцированными экосистемами/приложениями генеративного искусственного интеллекта.

Поэтому в 2024 году от iPhone 16 стоит ожидать всего два больших изменения: