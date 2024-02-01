Apple перенесет масштабные обновления iPhone на 2025 год из-за сложной ситуации на рынке

iPhone 16 проигрывает конкуренцию ИИ и складным смартфонам в 2024 году — прогноз
1 февраля 2024 20:40
Новые парадигмы для смартфонов высокого класса — телефоны с искусственным интеллектом и складные устройства. Фото: phonearena.com
В 2024 году Apple ждут тяжелые испытания и сокращение поставок смартфонов на мировые рынки. Потому значительных изменений в iPhone 16 не будет, ведь главные обновления переносятся на 2025 год.
Об этом в своем блоге на Medium заявил известный аналитик Мин-Чи Куо.
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По прогнозам Мин-Чи Куо:
- Apple, вероятно, испытывает наибольшее падение в 2024 году среди мировых производителей телефонов.
- Ожидается, что поставки серий iPhone 15 и новых iPhone 16 сократятся на 10-15% в этом году по сравнению с прошлогодними показателями iPhone 14 и iPhone 15.
- Спад еженедельных поставок iPhone в Китае за последний период на 30-40% был обусловлен возвращением Huawei и появлением складных телефонов, которые предпочитают пользователи техники высокого класса.
- Samsung пересмотрела свои прогнозы по поставкам серии Galaxy S24 в 2024 году в сторону увеличения на 5-10%, а Apple снизила прогноз по поставкам iPhone 15 в первом полугодии из-за большего, чем ожидалось, спроса на возможности генеративного искусственного интеллекта.
- Эти вызовы будут продолжать негативно влиять на динамику поставок iPhone, по меньшей мере, до 2025 года, когда Apple выпустит новые модели iPhone со значительными изменениями в дизайне и более комплексными/дифференцированными экосистемами/приложениями генеративного искусственного интеллекта.
Поэтому в 2024 году от iPhone 16 стоит ожидать всего два больших изменения:
- Увеличатся экраны iPhone 16 Pro и 16 Pro Max до 6,3 и 6,9 дюйма соответственно. Размеры iPhone 16 и iPhone 16+ останутся без изменений.
- Появится новая сенсорная кнопка Capture для управления камерой (настройка зума, фокусировки и видеозапись).
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