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iPhone 16 проигрывает конкуренцию ИИ и складным смартфонам в 2024 году — прогноз

1 февраля 2024 20:40
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко
Apple перенесет масштабные обновления iPhone на 2025 год из-за сложной ситуации на рынке
Новые парадигмы для смартфонов высокого класса — телефоны с искусственным интеллектом и складные устройства. Фото: phonearena.com
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В 2024 году Apple ждут тяжелые испытания и сокращение поставок смартфонов на мировые рынки. Потому значительных изменений в iPhone 16 не будет, ведь главные обновления переносятся на 2025 год.

Об этом в своем блоге на Medium заявил известный аналитик Мин-Чи Куо.

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По прогнозам Мин-Чи Куо:

  • Apple, вероятно, испытывает наибольшее падение в 2024 году среди мировых производителей телефонов.
  • Ожидается, что поставки серий iPhone 15 и новых iPhone 16 сократятся на 10-15% в этом году по сравнению с прошлогодними показателями iPhone 14 и iPhone 15.
  • Спад еженедельных поставок iPhone в Китае за последний период на 30-40% был обусловлен возвращением Huawei и появлением складных телефонов, которые предпочитают пользователи техники высокого класса.
  • Samsung пересмотрела свои прогнозы по поставкам серии Galaxy S24 в 2024 году в сторону увеличения на 5-10%, а Apple снизила прогноз по поставкам iPhone 15 в первом полугодии из-за большего, чем ожидалось, спроса на возможности генеративного искусственного интеллекта.
  • Эти вызовы будут продолжать негативно влиять на динамику поставок iPhone, по меньшей мере, до 2025 года, когда Apple выпустит новые модели iPhone со значительными изменениями в дизайне и более комплексными/дифференцированными экосистемами/приложениями генеративного искусственного интеллекта.

Поэтому в 2024 году от iPhone 16 стоит ожидать всего два больших изменения:

  • Увеличатся экраны iPhone 16 Pro и 16 Pro Max до 6,3 и 6,9 дюйма соответственно. Размеры iPhone 16 и iPhone 16+ останутся без изменений.
  • Появится новая сенсорная кнопка Capture для управления камерой (настройка зума, фокусировки и видеозапись).

Китай
Apple
телефоны
искусственный интеллект
iPhone
смартфон

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