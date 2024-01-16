Астрономи NASA виявили невідомий сигнал за межами галактики — що про нього відомо

Гамма-промені з колами. Фото: NASA

За межами нашої галактики астрономи NASA виявили невідомий сигнал. Наразі вчені не можуть знайти пояснення цьому явищу.

Про це пише Science Alert.

Читайте також:

Невідомий сигнал за межами галактики — що відомо

За даними науковців, телескоп Fermi Space Telescope помітив "несподіваний" невідомий сигнал.

"Потужний телескоп може виявляти гамма-промені — величезні спалахи світла, які часто виникають під час вибуху зірок або ядерного вибуху. Проте вчені випадково знайшли інший сигнал, потужніший, і в іншій частині космосу — не там, де шукали раніше", — мовиться у повідомленні.

Прикметно, що дослідники випадково знайшли дипольну структуру гамма-випромінювання, де один кінець сигналу більш гарячий і має більше заряджених частинок.

Як вважають дослідники, це відкриття може бути пов'язане з аномалією космічного гамма-випромінювання, яку спостерігали раніше в 2017 році.

"Наразі вчені не можуть пояснити, що за сигнал виявили. Вони сподіваються знайти його джерело та дати йому наукове обґрунтування", — вказано у повідомленні.

Нагадаємо, не так давно було відкрито дуже гарячу залізну екзопланету Gliese 367b. Цей таємничий світ неабияк зацікавив дослідників, тож тривалий час його ретельно вивчали, використовуючи космічний телескоп Джеймса Вебба (JWST). Те, що вдалося дізнатися, справді вражає!