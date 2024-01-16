Астрономы NASA обнаружили неизвестный сигнал за пределами галактики — что о нем известно

Гамма-лучи с кругами. Фото: NASA

За пределами нашей галактики астрономы NASA обнаружили неизвестный сигнал. Ученые не могут найти объяснения этому явлению.

Об этом пишет Science Alert.

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По данным ученых, телескоп Fermi Space Telescope заметил "неожиданный" неизвестный сигнал.

"Мощный телескоп может обнаруживать гамма-лучи — огромные вспышки света, часто возникающие при взрыве звезд или ядерного взрыва. Однако ученые случайно нашли другой сигнал, более мощный, и в другой части космоса — не там, где искали раньше", — говорится в сообщении.

Примечательно, что исследователи случайно обнаружили дипольную структуру гамма-излучения, где один конец сигнала более горяч и имеет больше заряженных частиц.

Как считают исследователи, это открытие может быть связано с аномалией космического гамма-излучения, наблюдавшейся ранее в 2017 году.

"Пока ученые не могут объяснить, что за сигнал обнаружили. Они надеются найти его источник и дать ему научное обоснование", — говорится в сообщении.

Напомним, не так давно была открыта очень горячая железная экзопланета Gliese 367b. Этот таинственный мир заинтересовал исследователей, поэтому долгое время его тщательно изучали, используя космический телескоп Джеймса Вебба (JWST). То, что удалось узнать, действительно поражает!