Вчені відкрили таємниці залізної планети, вкритої розплавленим металом

Гаряча планета Gliese 367b, яка складається з розпечених металів. Зображення: NASA

Не так давно було відкрито дуже гарячу залізну екзопланету Gliese 367b. Цей таємничий світ неабияк зацікавив дослідників, тож тривалий час його ретельно вивчали, використовуючи космічний телескоп Джеймса Вебба (JWST). Те, що вдалося дізнатися, справді вражає!

Наразі наукова стаття міжнародної команди вчених опублікована на сервері препринтів arXiv. Вона повинна пройти перевірку на достовірність та обґрунтованість, пише видання Phys.org.

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Що відомо про надгарячу екзопланету Gliese 367b

Світ Gliese 367b (скорочено GJ 367b або Tahay) був уперше виявлений у грудні 2021 року за допомогою супутника NASA для огляду транзитних екзопланет (TESS).

Тоді вдалося встановити, що планета обертається навколо зірки червоного карлика спектрального типу M1.0V Gliese 367 (також відомого як Añañuca) лише за 7,7 години. Тобто планета розташована доволі близько до своєї зірки.

Температура на її поверхні, за попередніми дослідженнями, становила майже 1100°C. Крім неї, у системі є ще принаймні дві планети, але вони розташовані набагато далі від зорі. Ці об'єкти на відстані приблизно 31 світловий рік від нашої планети.

Зірка Gliese 367 має вдвічі менші розмір та масу, ніж Сонце. У той час як гаряча екзопланета приблизно на 30% менша за Землю, а її маса становить приблизно 0,67 маси Землі. При цьому вона більш ніж удвічі щільніша за Землю, що дозволило припустити, що ця планета складається повністю з металів.

Розміри екзопланети Gliese 367b та Землі. Зображення: NASA

Які таємниці Gliese 367b розкрили вчені у новому дослідженні

Щоб вивчити загадковий світ далекої залізної планети, команда астрономів на чолі з Майклом Жангом з Чиказького університету використала інструмент середнього інфрачервоного діапазону JWST (MIRI). В результаті вони дізналися багато цікавого про атмосферу Gliese 367b та процеси, які відбуваються на її поверхні.

Науковці у новій праці встановили, що температура півкуль планети сильно відрізняється. Денна розігріта до 1500°C, тоді як нічна — лише до 600°C.

Гаряча екзопланета Gliese 367b. Зображення: NASA

Виявилося, що екзопланета Gliese 367 b є планетою без видимої атмосфери, без перерозподілу тепла та із темною поверхнею, яка відбиває дуже мало світла.

Судячи з результатів дослідження, атмосфера практично повністю відсутня, і це — цікавий результат, адже судячи з температури, денна поверхня планети має бути розплавленою. У рідкому стані там мають бути метали та навіть силікати. Можна припустити, що денна сторона планети вкрита океаном з розплавленого металу. А от летючі речовини, такі як вода, точно мали б формувати атмосферу.

Відсутність атмосфери демонструє, що летючих речовин на Gliese 367b практично немає. Причини цього вчені не дуже розуміють, але підозрюють, що за сотні мільйонів років потужні спалахи червоного карлика просто "здули" всю атмосферу з планети.

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