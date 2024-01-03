Вчені відкрили ультрагарячу планету, чиї океани складаються з лави — фото

Екстремально гаряча планета під назвою KELT-9b. Зображення: Harald Ritsch

Наш Всесвіт сповнений унікальними світами, які дослідники тільки починають знаходити та вивчати. Нам відомі найменші та найбільші планети, токсичні, крижані та створені з водню. А не так давно вчені виявили ультрагарячу екзопланету, температура на якій вища, ніж на багатьох зірках.

Відповідне дослідження міжнародної групи науковців було опубліковано в журналі Nature.

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Одна з найгарячіших відомих екзопланет під назвою KELT-9b обертається навколо своєї материнської зірки KELT-9 з періодом 1,48 діб і на відстані 0,03 астрономічної одиниці.

KELT-9 у свою чергу є однією з найгарячіших зірок, відомих сучасній науці. Температура зірки сягає приблизно 10 000°C. Тому не дивно, що у такої гарячої зірки, не менш гаряча планета. KELT-9 має високу яскравість, що робить її помітною навіть на великій відстані від нашої планети.

Планета KELT-9b та її зірка KELT-9. Зображення: NASA

Як далеко KELT-9b від Землі?

Ця дивовижна планета знаходиться на відстані близько 650 світлових років від Землі в сузір'ї Лебідь.

Яка температура у планети KELT-9b та чим вона ще унікальна?

KELT-9b — газовий гігант, приблизно в 2,88 рази важчий та в 1,9 рази більший за Юпітер. Оскільки приливні сили зірки заблокували обертання планети, одна сторона завжди повернена до KELT-9.

KELT-9b отримує від своєї зірки в 44000 разів більше енергії, ніж Земля від Сонця. Тому на денній стороні планети температура може досягати 4300°C. Для порівняння, середня температура на поверхні Сонця може становити близько 5500°C. По суті "денна сторона" KELT-9b має температуру як у зірок, що вважаються помаранчевими карликами.

Додамо, що температура на "темній стороні" KELT-9b, на яку світло зірки ніколи не потрапляє, становить близько 2000°C.

Планета KELT-9b та її зірка KELT-9. Зображення: NASA

Звичайно, це інтенсивне нагрівання має величезний вплив на інші характеристики планети. Це робить її настільки суворою, що у її атмосфері знайшли залізо й титан у газоподібному стані. Також через високі температури атмосфера дуже сильно розріджена і фактично витікає у космос.

Цікаво й те, що планета отримує таку величезну кількість ультрафіолету, що буквально випаровується, створюючи хвіст з газу, що світиться. Таким чином KELT-9b нагадує комету, оскільки за нею тягнеться шлейф із розпечених газів.

Вчені припускають, що поверхня цієї дивної ультрагарячої екзопланети може бути вкрита океанами розпеченої лави, і цей стан зберігається вже мільйони років.

Варто зауважити, що робота астрофізиків у рамках програми NASA триває, і вчені сподіваються, що це відкриття принесе нові знання про те, як формуються та розвиваються планети у вкрай гарячих умовах.

Нові спостереження та дані дозволять краще зрозуміти взаємодію між зірками та їхніми планетами, а також збагатять знання про різноманітність планет у Всесвіті.

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