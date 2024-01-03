Ученые открыли ультрагорячую планету, чьи океаны состоят из лавы, — фото

Экстремально горячая планета под названием KELT-9b. Изображение: Harald Ritsch

Наша Вселенная полна уникальных миров, которые исследователи только начинают находить и изучать. Нам известны самые маленькие и самые большие планеты, токсичные, ледяные и созданные из водорода. А недавно ученые обнаружили ультрагорячую экзопланету, температура на которой выше, чем на многих звездах.

Соответствующее исследование международной группы ученых было опубликовано в журнале Nature.

Читайте также:

Что известно о сверхгорячей планете и ее звезде?

Одна из самых горячих известных экзопланет под названием KELT-9b вращается вокруг своей материнской звезды KELT-9 с периодом 1,48 суток и на расстоянии 0,03 астрономической единицы.

KELT-9 в свою очередь является одной из самых горячих звезд, известных современной науке. Температура звезды составляет примерно 10 000°C. Поэтому не удивительно, что у такой горячей звезды не менее горячая планета. KELT-9 обладает высокой яркостью, что делает ее заметной даже на большом расстоянии от нашей планеты.

Планета KELT-9b и звезда KELT-9. Изображение: NASA

Как далеко KELT-9b от Земли?

Эта удивительная планета находится на расстоянии около 650 световых лет от Земли в созвездии Лебедь.

Какая температура у планеты KELT-9b и чем она еще уникальна?

KELT-9b — газовый гигант, примерно в 2,88 раза тяжелее и в 1,9 раза больше Юпитера. Поскольку приливные силы звезды заблокировали вращение планеты, одна сторона всегда повернута к KELT-9.

KELT-9b получает от своей звезды в 44 000 раз больше энергии, чем Земля от Солнца. Поэтому на дневной стороне планеты температура может достигать 4300°C. Для сравнения, средняя температура на Солнце может составлять около 5500°C. По сути "дневная сторона" KELT-9b имеет температуру как у звезд, считающихся оранжевыми карликами.

Добавим, что температура на темной стороне KELT-9b, на которую свет звезды никогда не попадает, составляет около 2000°C.

Планета KELT-9b и звезда KELT-9. Изображение: NASA

Конечно, этот интенсивный нагрев оказывает огромное влияние на другие характеристики планеты. Это делает ее настолько суровой, что в ее атмосфере обнаружили железо и титан в газообразном состоянии. Также из-за высоких температур атмосфера очень сильно разрежена и фактически утекает в космос.

Интересно и то, что планета получает такое огромное количество ультрафиолета, что буквально испаряется, создавая хвост из светящегося газа. Таким образом, KELT-9b напоминает комету, поскольку за ней тянется шлейф из раскаленных газов.

Ученые предполагают, что поверхность этой удивительной ультрагорячей экзопланеты может быть покрыта океанами раскаленной лавы, и это состояние сохраняется уже миллионы лет.

Следует заметить, что работа астрофизиков в рамках программы NASA продолжается, и ученые надеются, что это открытие принесет новые знания о том, как формируются и развиваются планеты в очень жарких условиях.

Новые наблюдения и данные позволят лучше понять взаимодействие между звездами и их планетами, а также обогатят знания о разнообразии планет во Вселенной.

Ранее мы писали, что ученые обнаружили признаки жизни на жутких планетах-глазах.

Напомним, мы рассказывали о самой страшной черной планете, пожирающей свет.

Также мы сообщали, что исследователи нашли странную "пушистую" планету с необычными дождями.