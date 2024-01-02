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Як мухи допоможуть NASA вирощувати їжу на Марсі — революційне дослідження

2 січня 2024 21:34
yevheniya-frusevych.jpg - Євгенія Фрусевич
Мухи допоможуть NASA вирощувати їжу на Марсі — як це можливо
Мухи допоможуть вченим вирощувати їжу на Марсі. Колаж: Новини.LIVE
yevheniya-frusevych.jpg - Євгенія Фрусевич

Колонізувати Марс — одна з головних цілей, яку ставлять перед собою вчені. Великий внесок, щоб втілити мрію людства у життя, робить NASA. Зокрема, одне з важливих питань, яке вирішує космічне агенство, як забезпечити марсіанські колонії їжею. І схоже, успіх космічних подорожей і життя астронавтів на інших планетах може залежати від найчисленніших істот на Землі — комах. 

Відповідно до нового дослідження, яке було представлено на конференції Ентомологічного товариства Америки, коловодниці або чорні мухи-солдати можуть відігравати важливу роль у забезпеченні можливості вирощування їжі на інших планетах, пише The New York Times.

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Як мухи допоможуть забезпечити марсіанські колонії їжею?

Як зазначають науковці, дуже важливо аби колонії на Червоній планеті могли самостійно забезпечувати себе їжею. Це не лише економило б кошти, а й убезпечило астронавтів у разі непередбачених ситуацій із поставками з Землі. 

Проте, найбільше питання, як "мертвий" ґрунт Марсу перетворити на родючі землі. У нещодавньому революційному дослідженні, фахівці прийшли до думки, що допомогти можуть личинки коловодниць.

Якщо використовувати їх як добриво, личинки здатні значно поліпшити марсіанський ґрунт, збагативши його: 

  • азотом;
  • калієм;
  • фосфором;
  • бактеріями.

Все це є важливою складовою для росту рослин і допоможе забезпечити астронавтів на Марсі свіжими та поживними продуктами. 

Крім того, личинки мух є джерелом білка, тож їх також можна споживати в їжу людям або годувати їми тварин, які відправляться разом з астронавтами на Червону планету. 

Таким чином, якщо вчені зможуть втілити в життя цей задум, цілком ймовірно, що мухи допоможуть зробити вирощування їжі на Марсі реальним. І стануть незамінною складовою успішного колонізаторства. 

 

Мухи допоможуть NASA вирощувати їжу на Марсі — як це можливо
Мухи допоможуть забезпечити астронавтів їжею. Зображення: Adara Sаnchez

Які існують ризики?

Хоч ці висновки вчених багатообіцяючі, все ж існують певні ризики, зокрема, потенційна загроза інопланетним екосистемам. Тому одна з задач дослідників, гарантувати, що комахи, вивезені на інші планети, не завдадуть шкоди їхнім природним структурам.

Раніше ми писали, що вчені створили революційну технологію, яка допоможе забезпечити киснем колонії на Марсі. 

Нагадаємо, ми розповідали, чому вчені не хочуть відправляти на Марс жінок.

Також ми повідомляли, що на Марсі офіційно знайшли ознаки життя в області, де колись існувало озеро. 

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