Мухи допоможуть NASA вирощувати їжу на Марсі — як це можливо

Мухи допоможуть вченим вирощувати їжу на Марсі. Колаж: Новини.LIVE

Колонізувати Марс — одна з головних цілей, яку ставлять перед собою вчені. Великий внесок, щоб втілити мрію людства у життя, робить NASA. Зокрема, одне з важливих питань, яке вирішує космічне агенство, як забезпечити марсіанські колонії їжею. І схоже, успіх космічних подорожей і життя астронавтів на інших планетах може залежати від найчисленніших істот на Землі — комах.

Відповідно до нового дослідження, яке було представлено на конференції Ентомологічного товариства Америки, коловодниці або чорні мухи-солдати можуть відігравати важливу роль у забезпеченні можливості вирощування їжі на інших планетах, пише The New York Times.

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Як мухи допоможуть забезпечити марсіанські колонії їжею?

Як зазначають науковці, дуже важливо аби колонії на Червоній планеті могли самостійно забезпечувати себе їжею. Це не лише економило б кошти, а й убезпечило астронавтів у разі непередбачених ситуацій із поставками з Землі.

Проте, найбільше питання, як "мертвий" ґрунт Марсу перетворити на родючі землі. У нещодавньому революційному дослідженні, фахівці прийшли до думки, що допомогти можуть личинки коловодниць.

Якщо використовувати їх як добриво, личинки здатні значно поліпшити марсіанський ґрунт, збагативши його:

азотом;

калієм;

фосфором;

бактеріями.

Все це є важливою складовою для росту рослин і допоможе забезпечити астронавтів на Марсі свіжими та поживними продуктами.

Крім того, личинки мух є джерелом білка, тож їх також можна споживати в їжу людям або годувати їми тварин, які відправляться разом з астронавтами на Червону планету.

Таким чином, якщо вчені зможуть втілити в життя цей задум, цілком ймовірно, що мухи допоможуть зробити вирощування їжі на Марсі реальним. І стануть незамінною складовою успішного колонізаторства.

Мухи допоможуть забезпечити астронавтів їжею. Зображення: Adara Sаnchez

Які існують ризики?

Хоч ці висновки вчених багатообіцяючі, все ж існують певні ризики, зокрема, потенційна загроза інопланетним екосистемам. Тому одна з задач дослідників, гарантувати, що комахи, вивезені на інші планети, не завдадуть шкоди їхнім природним структурам.

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