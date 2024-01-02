Мухи помогут NASA выращивать еду на Марсе — как это возможно

Мухи помогут ученым выращивать еду на Марсе. Коллаж: Новини.LIVE

Колонизировать Марс — одна из главных целей, которую ставят перед собой ученые. Большой вклад, чтобы воплотить мечту человечества в жизнь, делает NASA. В частности, один из важных вопросов, который решает космическое агентство, как обеспечить марсианские колонии пищей. И, похоже, успех космических путешествий и жизни астронавтов на других планетах может зависеть от многочисленных существ на Земле — насекомых.

Согласно новому исследованию, которое было представлено на конференции Энтомологического общества Америки, львинки или черные мухи-солдаты могут играть важную роль в обеспечении возможности выращивания пищи на других планетах, пишет The New York Times.

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Как мухи помогут снабдить марсианские колонии едой?

Как отмечают ученые, очень важно, чтобы колонии на Красной планете могли самостоятельно снабжать себя пищей. Это не только экономило бы средства, но и обезопасило астронавтов в случае непредвиденных ситуаций с поставками с Земли.

Однако самый большой вопрос, как "мертвую" почву Марса превратить в плодородные земли. В недавнем революционном исследовании специалисты пришли к мысли, что помочь могут личинки львинки.

Если использовать их как удобрение, личинки способны значительно улучшить марсианскую почву, обогатив ее:

азотом;

калием;

фосфором;

бактериями.

Все это является важной составляющей роста растений и поможет обеспечить астронавтов на Марсе свежими и питательными продуктами.

Кроме того, личинки мух являются источником белка, поэтому их можно потреблять в пищу людям или кормить ими животных, которые отправятся вместе с астронавтами на Красную планету.

Таким образом, если ученые смогут воплотить в жизнь этот замысел, по всей вероятности, что мухи помогут сделать выращивание пищи на Марсе реальным. И станут незаменимой составляющей успешного колонизаторства.

Мухи помогут обеспечить астронавтов едой. Изображение: Adara Sаnchez

Какие существуют риски?

Хотя эти выводы ученых многообещающие, все же существуют определенные риски, в частности, потенциальная угроза инопланетным экосистемам. Поэтому одна из задач исследователей, гарантировать, что насекомые, вывезенные на другие планеты, не нанесут ущерба их природным структурам.

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