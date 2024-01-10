Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Космос arrow Які буденні речі несуть небезпеку астронавтам у космосі — ТОП 6 arrow

Які буденні речі несуть небезпеку астронавтам у космосі — ТОП 6

10 січня 2024 16:34
yevheniya-frusevych.jpg - Євгенія Фрусевич
Ці звичайні предмети можуть зіпсувати життя астронавтам у космосі — ТОП 6
Астронавт у відкритому космосі тягнеться за сендвічем. Фото: google.com
yevheniya-frusevych.jpg - Євгенія Фрусевич

Деякі корисні або приємні речі на Землі, якими ми користуємося мало не щодня, перетворились на буденні. Ми не надаємо їм великого значення, адже вони просто є і ми можемо ними скористатися, коли захочемо. А от для астронавтів такі предмети часто під забороною, адже можуть нести потенційну небезпеку як для надважливої техніки, так і для життя. Виною тому є мікрогравітація у космосі. 

Які ж звичайні для нас речі були заборонені астронавтам у космосі та чому, пише Discovery Magazine.

Читайте також:

Цей ТОП 6 вас дійсно може здивувати!

1. Ручки та олівці у космосі 

Ще у 1960-х роках, під час розквіту дослідження космосу, науковці NASA виявили, що звичайні кулькові ручки у космосі не мають жодної користі. Через відсутність сили тяжіння чорнило не могло з картриджа спуститися до кінчика. 

Здавалося, олівці це вихід. Та ця ідея насправді ще гірша! В умовах мікрогравітації графітовий олівець може перетворитися на смертельну зброю. Зламаний графіт ніс небезпеку як екіпажу, так і важливій електроніці, у якій він міг застрягти. Не кажучи вже про те, що горюча деревина олівця сама по собі становила небезпеку.

 

Чому у космосі не можна користуватися ручками та олівцями
Канцелярія. Фото: google.com

Як астронавти у космосі роблять нотатки? 

Спеціально для космічних подорожей була створена антигравітаційна ручка під назвою Fisher Space Pen, в якій використовується чорнильний картридж під тиском азоту. 

Її винайшов Пол Фішер 1965 року. А з 1968 року вона є на кожному космічному кораблі. Перший космічний політ, під час якого використовувався Fisher Space Pen, відбувся 1967 року під час місії Аполлон-7.

 

Чим пишуть астронавти у космосі
Антигравітаційна ручка під назвою Fisher Space Pen. Фото: wikipedia.org

2. Стільці на космічних кораблях 

Важко уявити собі звичайне земне життя без меблів, але насправді на МКС немає де сісти. У космосі звичайні крісла або стільці можуть стати небезпечними та ще й користі від них ніякої. Якщо стілець нічим не закріпити, він буде плавати й легко щось пошкодить або розіб'є. 

Коли астронавти, до прикладу, їдять вони не сидять, а лише намагаються тримати себе в спокої. По суті вони плавають та їдять. Цікаво, ще є такі собі лотки з їжею, які прикріплюються до стіни або до колін астронавта за допомогою тканинних застібок, які призначені для утримання їжі на місці.

 

Як їдять астронавти на МКС
Астронавтка на МКС збирається їсти. Фото: NASA

3. Хліб у космосі

Що може бути краще за смачний сендвіч — проста страва, яку можна приготувати з різноманітних інгредієнтів. Головне під рукою мати хліб. Але земні бутерброди для астронавтів під забороною через крихку натуру хліба. Крихти можуть легко літати з невеликою силою тяжіння, що може призвести до поламки важливої техніки. Не кажучи вже про те, що таке дрібне сміття може приносити дискомфорт космонавтам. 

Ще одна причина, чому традиційний хліб ніколи не побуває на космічному кораблі — короткий термін придатності. 

Що їдять астронавти замість хліба?

Астронавти теж їдять бутерброди, але замість хліба використовують спеціальні коржики або лаваш. 

 

Чому астронавти не їдять хліб
Астронавт тримає батон в руках. Фото: google.com

4. Газовані напої 

Абсолютно всі газовані напої заборонено використовувати в космосі, тому що їх властивості змінюються, що створює проблеми для астронавтів.

Через мікрогравітацію розчинений вуглекислий газ у цих напоях не відокремлюється і не підіймається, як це відбувається на Землі. Якщо вживати його в умовах мінімальної сили тяжіння, карбонізація напою може викликати дискомфорт у астронавтів і симптоми, схожі на кислотний рефлюкс. Крім того, в умовах мікрогравітації ці напої, швидше за все, плаватимуть у космосі та створюватимуть ще більший безлад.

Також непридатні для космосу цільне молоко та алкоголь, оскільки вони не розчиняються належним чином і містять інгредієнти, які можуть пошкодити обладнання.

Що п'ють астронавти в космосі?

Найкращий засіб для запобігання зневодненню космонавтів — вода. Ліофілізовані суміші (продукти або напої, які пройшли процес консервування) є варіантами, оскільки їх можна додавати у воду.

 

Що п'ють астронавти в космосі?
Астронавт на МКС п'є воду. Анімація: NASA

5. Сіль і перець у космосі

Бажання додати своїм стравам трохи смаку та пікантності може стати смертельно небезпечним у космосі. Спеції, навіть такі популярні як сіль та перець, заборонені для космічних подорожей. Приправи можуть легко розсипатися, засмітивши повітря, фільтри та пошкодивши обладнання.

Однак невеликі окремі пакетики рідкої солі та перцю можуть використовувати астронавти в космосі.

6. Морозиво в космосі

Таке просте й доступне земне задоволення як морозиво у космосі неможливе. Морозиво швидко псується, що може нашкодити астронавтам. Також воно непрактичне та створює безлад.  

Що таке морозиво "Астронавт"?

Існує таке поняття, як морозиво "Астронавт", яке, по суті, являє собою ліофілізоване морозиво, якому не потрібен холодильник і яке не тане. Уперше такий десерт з’явився в космосі під час місії "Аполлон-7" 1968 року. Однак він просто не припав до смаку астронавтам через відсутність смаку та розсипчастий склад. За іронією долі, морозиво астронавтів стало популярним на Землі, особливо в наукових музеях і сувенірних магазинах у всьому світі.

 

Раніше ми повідомляли, що вчені створили особливий космічний салат для астронавтів.

Нагадаємо, ми писали, що відома астронавтка показала, як випити каву у космосі в умовах мікрогравітації. 

Також ми розповідали, який запах має космос та чому він саме такий.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

03:29 Мобілізація в Україні — підприємства зможуть бронювати лише працівників із високою зарплатою

3 січня 2024

03:00 У Раді хочуть звільнити від бронювання ще одну категорію чоловіків — про кого йдеться

2 січня 2024

22:43 В Україні хочуть мобілізувати ще дві категорії осіб через їхню спеціальність

29 грудня 2023

09:56 ПриватБанк попередив про зміни у переказах з картки на картку — деталі

7 січня 2024
Новина з відео

06:36У ВМС розповіли, чи може Росія висадити десант в Одесі та Миколаєві

28 грудня 2023

22:43 Нові правила мобілізації в Україні — хто має прийти до ТЦК без повістки

8 січня 2024

04:08 Притула пояснив, як виправити ключову проблему мобілізації в Україні

4 січня 2024

09:39 На кордоні з Польщею затримали директора Львівської меблевої фабрики — що сталося

28 грудня 2023

14:35У Києві пролунали вибухи без оголошення повітряної тривоги

7 січня 2024
Новина з фото

14:45 Народна синоптикиня Діденко назвала регіони, які завтра накриють люті морози

Актуальне по темі