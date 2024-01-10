Ці звичайні предмети можуть зіпсувати життя астронавтам у космосі — ТОП 6

Астронавт у відкритому космосі тягнеться за сендвічем. Фото: google.com

Деякі корисні або приємні речі на Землі, якими ми користуємося мало не щодня, перетворились на буденні. Ми не надаємо їм великого значення, адже вони просто є і ми можемо ними скористатися, коли захочемо. А от для астронавтів такі предмети часто під забороною, адже можуть нести потенційну небезпеку як для надважливої техніки, так і для життя. Виною тому є мікрогравітація у космосі.

Які ж звичайні для нас речі були заборонені астронавтам у космосі та чому, пише Discovery Magazine.

Читайте також:

Цей ТОП 6 вас дійсно може здивувати!

1. Ручки та олівці у космосі

Ще у 1960-х роках, під час розквіту дослідження космосу, науковці NASA виявили, що звичайні кулькові ручки у космосі не мають жодної користі. Через відсутність сили тяжіння чорнило не могло з картриджа спуститися до кінчика.

Здавалося, олівці це вихід. Та ця ідея насправді ще гірша! В умовах мікрогравітації графітовий олівець може перетворитися на смертельну зброю. Зламаний графіт ніс небезпеку як екіпажу, так і важливій електроніці, у якій він міг застрягти. Не кажучи вже про те, що горюча деревина олівця сама по собі становила небезпеку.

Канцелярія. Фото: google.com

Як астронавти у космосі роблять нотатки?

Спеціально для космічних подорожей була створена антигравітаційна ручка під назвою Fisher Space Pen, в якій використовується чорнильний картридж під тиском азоту.

Її винайшов Пол Фішер 1965 року. А з 1968 року вона є на кожному космічному кораблі. Перший космічний політ, під час якого використовувався Fisher Space Pen, відбувся 1967 року під час місії Аполлон-7.

Антигравітаційна ручка під назвою Fisher Space Pen. Фото: wikipedia.org

2. Стільці на космічних кораблях

Важко уявити собі звичайне земне життя без меблів, але насправді на МКС немає де сісти. У космосі звичайні крісла або стільці можуть стати небезпечними та ще й користі від них ніякої. Якщо стілець нічим не закріпити, він буде плавати й легко щось пошкодить або розіб'є.

Коли астронавти, до прикладу, їдять вони не сидять, а лише намагаються тримати себе в спокої. По суті вони плавають та їдять. Цікаво, ще є такі собі лотки з їжею, які прикріплюються до стіни або до колін астронавта за допомогою тканинних застібок, які призначені для утримання їжі на місці.

Астронавтка на МКС збирається їсти. Фото: NASA

3. Хліб у космосі

Що може бути краще за смачний сендвіч — проста страва, яку можна приготувати з різноманітних інгредієнтів. Головне під рукою мати хліб. Але земні бутерброди для астронавтів під забороною через крихку натуру хліба. Крихти можуть легко літати з невеликою силою тяжіння, що може призвести до поламки важливої техніки. Не кажучи вже про те, що таке дрібне сміття може приносити дискомфорт космонавтам.

Ще одна причина, чому традиційний хліб ніколи не побуває на космічному кораблі — короткий термін придатності.

Що їдять астронавти замість хліба?

Астронавти теж їдять бутерброди, але замість хліба використовують спеціальні коржики або лаваш.

Астронавт тримає батон в руках. Фото: google.com

4. Газовані напої

Абсолютно всі газовані напої заборонено використовувати в космосі, тому що їх властивості змінюються, що створює проблеми для астронавтів.

Через мікрогравітацію розчинений вуглекислий газ у цих напоях не відокремлюється і не підіймається, як це відбувається на Землі. Якщо вживати його в умовах мінімальної сили тяжіння, карбонізація напою може викликати дискомфорт у астронавтів і симптоми, схожі на кислотний рефлюкс. Крім того, в умовах мікрогравітації ці напої, швидше за все, плаватимуть у космосі та створюватимуть ще більший безлад.

Також непридатні для космосу цільне молоко та алкоголь, оскільки вони не розчиняються належним чином і містять інгредієнти, які можуть пошкодити обладнання.

Що п'ють астронавти в космосі?

Найкращий засіб для запобігання зневодненню космонавтів — вода. Ліофілізовані суміші (продукти або напої, які пройшли процес консервування) є варіантами, оскільки їх можна додавати у воду.

Астронавт на МКС п'є воду. Анімація: NASA

5. Сіль і перець у космосі

Бажання додати своїм стравам трохи смаку та пікантності може стати смертельно небезпечним у космосі. Спеції, навіть такі популярні як сіль та перець, заборонені для космічних подорожей. Приправи можуть легко розсипатися, засмітивши повітря, фільтри та пошкодивши обладнання.

Однак невеликі окремі пакетики рідкої солі та перцю можуть використовувати астронавти в космосі.

6. Морозиво в космосі

Таке просте й доступне земне задоволення як морозиво у космосі неможливе. Морозиво швидко псується, що може нашкодити астронавтам. Також воно непрактичне та створює безлад.

Що таке морозиво "Астронавт"?

Існує таке поняття, як морозиво "Астронавт", яке, по суті, являє собою ліофілізоване морозиво, якому не потрібен холодильник і яке не тане. Уперше такий десерт з’явився в космосі під час місії "Аполлон-7" 1968 року. Однак він просто не припав до смаку астронавтам через відсутність смаку та розсипчастий склад. За іронією долі, морозиво астронавтів стало популярним на Землі, особливо в наукових музеях і сувенірних магазинах у всьому світі.

Раніше ми повідомляли, що вчені створили особливий космічний салат для астронавтів.

Нагадаємо, ми писали, що відома астронавтка показала, як випити каву у космосі в умовах мікрогравітації.

Також ми розповідали, який запах має космос та чому він саме такий.