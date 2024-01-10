Эти обычные предметы могут испортить жизнь астронавтам в космосе — ТОП-6

Астронавт в открытом космосе тянется за сэндвичем. Фото: google.com

Некоторые полезные или приятные вещи на Земле, которыми мы пользуемся почти каждый день, превратились в обыденные. Мы не придаем им большого значения, ведь они просто есть и мы можем ими воспользоваться когда захотим. А вот для астронавтов такие предметы часто под запретом, ведь могут представлять потенциальную опасность как для сверхважной техники, так и для жизни. Виной тому микрогравитация в космосе.

Какие же обычные для нас вещи были запрещены астронавтам в космосе и почему, пишет Discovery Magazine.

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1. Ручки и карандаши в космосе

Еще в 1960-х годах, во время расцвета исследования космоса, ученые NASA обнаружили, что в обычных шариковых ручках в космосе нет никакой пользы. Из-за отсутствия силы тяжести чернила не могли с картриджа спуститься к кончику.

Казалось, карандаши это выход. Но эта идея на самом деле еще хуже! В условиях микрогравитации графитовый карандаш может превратиться в смертельное оружие. Сломанный графит несет опасность как экипажу, так и важной электронике, в которой он может застрять. Не говоря уже, что горючая древесина карандаша сама по себе представляла опасность.

Канцелярия. Фото: google.com

Как астронавты в космосе делают заметки?

Специально для космических путешествий была создана гравитационная ручка под названием Fisher Space Pen, в которой используется чернильный картридж под давлением азота.

Ее изобрел Пол Фишер в 1965 году. А с 1968 года она находится на каждом космическом корабле. Первый космический полет, во время которого использовался Fisher Space Pen, состоялся в 1967 во время миссии Аполлон-7.

Антигравитационная ручка под названием Fisher Space Pen. Фото: wikipedia.org

2. Стулья на космических кораблях

Трудно представить себе обычную земную жизнь без мебели, но на самом деле на МКС негде сесть. В космосе обычные кресла или стулья могут стать опасными, да еще толку от них никакого. Если стул ничем не закрепить, он будет плавать и легко что-нибудь повредит или разобьет.

Когда астронавты, например, едят они не сидят, а лишь пытаются держать себя в покое. В сущности они плавают и едят. Интересно, что еще есть лотки с пищей, которые прикрепляются к стене или к коленам астронавта с помощью тканевых застежек, которые предназначены для содержания пищи на месте.

Астронавтка на МКС собирается есть. Фото: NASA

3. Хлеб в космосе

Что может быть лучше вкусного сэндвича — простое блюдо, которое можно приготовить из разнообразных ингредиентов. Главное под рукой иметь хлеб. Но земные бутерброды для астронавтов под запретом из-за хрупкой натуры хлеба. Крошки могут легко летать с небольшой силой тяжести, что может привести к поломке важной техники. Не говоря уже, что такой мелкий мусор может приносить дискомфорт космонавтам.

Еще одна причина, почему традиционный хлеб никогда не побывает на космическом корабле — короткий срок годности.

Что едят астронавты вместо хлеба?

Астронавты тоже едят бутерброды, но вместо хлеба используют специальные лепешки или лаваш.

Астронавт держит батон в руках. Фото: google.com

4. Газированные напитки

Совершенно все газированные напитки запрещено использовать в космосе, потому что их свойства изменяются, что создает проблемы для астронавтов.

Из-за микрогравитации растворенный углекислый газ в этих напитках не отделяется и не поднимается, как это происходит на Земле. Если употреблять его в условиях минимальной силы тяжести, карбонизация напитка может вызвать дискомфорт у астронавтов и симптомы, похожие на кислотный рефлюкс. Кроме того, в условиях микрогравитации эти напитки, скорее всего, будут плавать в космосе и создавать еще больший беспорядок.

Также непригодны для космоса цельное молоко и алкоголь, поскольку они не растворяются должным образом и содержат ингредиенты, которые могут повредить оборудование.

Что пьют астронавты в космосе?

Лучшее средство для предотвращения обезвоживания космонавтов — вода. Лиофилизированные смеси (продукты или напитки, прошедшие процесс консервирования) являются вариантами, поскольку их можно добавлять в воду.

Астронавт на МКС пьет воду Анимация: NASA

5. Соль и перец в космосе

Желание добавить своим блюдам немного вкуса, и пикантности может оказаться смертельно опасным в космосе. Специи, даже такие популярные, как соль и перец, запрещены для космических путешествий. Приправы могут легко рассыпаться, засорив воздух, фильтры и повредив оборудование.

Однако небольшие пакетики жидкой соли и перца могут использовать астронавты в космосе.

6. Мороженое в космосе

Такое простое и доступное земное удовольствие как мороженое в космосе невозможно. Мороженое быстро портится, что может навредить астронавтам. Также оно непрактично и создает беспорядок.

Что такое мороженое "Астронавт"?

Существует такое понятие, как мороженое "Астронавт", которое, по сути, представляет собой лиофилизированное мороженое, которому не нужен холодильник и оно не тает. В первый раз такой десерт появился в космосе во время миссии "Аполлон-7" в 1968 году. Однако он просто не пришелся по вкусу астронавтам из-за отсутствия вкуса и рассыпчатого состава. По иронии судьбы, мороженое астронавтов стало популярным на Земле, особенно в научных музеях и сувенирных магазинах по всему миру.

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