Чи може людство колонізувати Плутон та скільки часу займе політ

Карликова планета у Сонячній системі під назвою Плутон. Фото: alamy.com

Виявлений 1930 року Плутон, розташований у зовнішньому регіоні Сонячної системи, а саме у поясі Койпера, що робить його найвіддаленішим від Сонця планетоїдом. Умови на карликовій планеті значно сприятливіші, ніж на Венері або навіть на супутнику Юпітера Європі.

Та чи здатні люди колонізувати Плутон і як довго туди летіти, пише Universe Today.

Читайте також:

Скільки летіти до Плутона зі швидкістю світла?

При середньому значенні відстані в 5,9 млрд км людині, яка йде пішки, знадобилося б безперервно йти понад 134 тисячі років, щоб дістатися від Землі до карликової планети. Світло долає цю ж відстань приблизно за п'ять годин. Але у людства наразі немає таких технологій.

Як довго летіти сучасним астронавтам до Плутона?

Основна проблема місій на карликову планету полягає у відстані. Як зазначають вчені, поки що у людства немає таких технологій, щоб швидко долетіти до Плутона. Політ може зайняти не один рік.

Так, до прикладу, відправлений у космос 2006 року апарат NASA New Horizons став найшвидшим об'єктом, запущеним із Землі — стартував з нашої планети зі швидкістю 16,26 км/с. Апарат дістався до Юпітера за один рік. Водночас дорога до Плутона у нього зайняла ще 8 років і 5 місяців. Повз карликову планету New Horizons пролетів 14 липня 2015 року і наблизився до поверхні на 12 472 км.

Космічний апарат NASA New Horizons біля Плутона. Зображення: UIG/Getty Images

За нескладними підрахунками науковців, навіть безпілотному космічному апарату, щоб вийти на орбіту Плутона, знадобиться понад 20 років. Тож очевидно, що висадитися людям поки що точно не вийде.

"Очевидно, що ми навряд чи відправимо людей на Плутон, як і на будь-який інший об'єкт у поясі Койпера, або будь-який інший у зовнішній частині Сонячної системи. Звичайно, цікаво поміркувати про подібну місію, але потрібно розуміти, що вона навряд чи здійсненна", — сказав професор астрономії в Каліфорнійському технологічному інституті доктор Майк Браун.

Безпілотний космічний апарат КБ "Південне". Зображення: prostir3d.com

Які умови на Плутоні?

Наразі у людства обмежена інформація про Плутон. Багато деталей ми дізналися завдяки космічному апарату New Horizons.

Відомо, що Плутон розташований доволі далеко від Сонця — середня відстань становить приблизно 5.9 млрд км. До прикладу, середня відстань від Землі до Сонця становить приблизно 150 млн км. Тож таке розташування робить карликову планету одним із найхолодніших місць Сонячної системи. На поверхні середня температура становить приблизно -230°C.

Сонце на його небосхилі приблизно в 1500 разів тьмяніше, ніж для земних спостерігачів, але все ж у 150-450 разів яскравіше повного Місяця — на нього було б важко дивитися неозброєним оком.

Плутон має тонку атмосферу, яка складається з азоту, метану та етану. Вона вкрай розріджена і залишається замороженою на поверхні, адже атмосферний тиск дуже низький.

Плутон, побачений космічним кораблем NASA New Horizons. Зображення: NASA, JHUAPL і SwRI

На Плутоні є полярні шапки, схожі на ті що є на Землі. Проте ці шапки складаються зі змішаного метанового та азотного льоду.

Деякі дослідники вважають, що глибоко під поверхнею Плутона може знаходитися вода або у рідкому стані або у вигляді льоду. Однак цю інформацію підтвердити поки що неможливо.

"Нам слід відправити людей всюди в Сонячній системі. Але на сьогодні ця ідея здається нереальною, тому що нам бракує даних про той же Плутон, щоб спланувати місію. Також Плутон перебуває далеко за межами наших технічних можливостей, але через 200-300 років ситуація може скластися зовсім інакше. Можливо, у майбутньому політ на Плутон стане прогулянкою парком, порівняно з новою метою — міжзоряними подорожами", — говорить головний дослідник місії NASA New Horizons Алан Стерн.

Раніше ми розповідали, скільки часу триватиме політ до Марсу.

Нагадаємо, ми писали, вчені шокували відповіддю, що буде, якщо людина висадиться на Юпітер.

Також ми повідомляли, що дослідники знайшли планету, на якій життя може бути в усьому кращим за земне.