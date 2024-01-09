Может ли человечество колонизировать Плутон и сколько времени займет полет

Карликовая планета в Солнечной системе под названием Плутон. Фото: alamy.com

Обнаруженный в 1930 году Плутон, расположенный во внешнем регионе Солнечной системы, а именно в поясе Койпера, что делает его самым отдаленным от Солнца планетоидом. Условия на карликовой планете гораздо благоприятнее, чем на Венере или даже на спутнике Юпитера Европе.

Но способны ли люди колонизировать Плутон и как долго туда лететь, пишет Universe Today.

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При среднем значении расстояния в 5,9 млрд км идущему пешком человеку понадобилось бы непрерывно идти более 134 тысяч лет, чтобы добраться от Земли до карликовой планеты. Свет преодолевает это же расстояние примерно через пять часов. Но у человечества пока нет таких технологий.

Как долго лететь современным астронавтам на Плутон?

Основная проблема миссий на карликовую планету состоит в расстоянии. Как отмечают ученые, пока у человечества нет таких технологий, чтобы быстро долететь до Плутона. Полет может занять не один год.

Так, например, отправленный в космос 2006 года аппарат NASA New Horizons стал самым быстрым объектом, запущенным с Земли — стартовал с нашей планеты со скоростью 16,26 км/с. Аппарат добрался до Юпитера за один год. В то же время дорога к Плутону у него заняла еще 8 лет и 5 месяцев. Мимо карликовой планеты New Horizons пролетел 14 июля 2015 года и приблизился к поверхности на 12 472 км.

Космический аппарат NASA New Horizons возле Плутона. Изображение: UIG/Getty Images

По несложным подсчетам ученых, даже беспилотному космическому аппарату, чтобы выйти на орбиту Плутона, понадобится более 20 лет. Очевидно, что высадиться людям пока точно не получится.

"Очевидно, что мы вряд ли отправим людей на Плутон, как и на любой другой объект в поясе Койпера, или любой другой во внешней части Солнечной системы. Конечно, интересно поразмыслить о подобной миссии, но нужно понимать, что она вряд ли выполнима", — сказал профессор астрономии в Калифорнийском технологическом институте доктор Майк Браун.

Беспилотный космический аппарат КБ Южное. Изображение: prostir3d.com

Какие условия на Плутоне?

У человечества ограничена информация о Плутоне. Многие детали мы узнали благодаря космическому аппарату New Horizons.

Известно, что Плутон расположен далеко от Солнца — среднее расстояние составляет около 5.9 млрд км. К примеру, среднее расстояние от Земли до Солнца составляет около 150 млн км. Такое расположение делает карликовую планету одним из самых холодных мест Солнечной системы. На поверхности средняя температура составляет примерно -230°C.

Солнце на его небосводе примерно в 1500 раз тусклее, чем для земных наблюдателей, но все же в 150-450 раз ярче полной Луны — на него было бы трудно смотреть невооруженным глазом.

Плутон обладает тонкой атмосферой, состоящей из азота, метана и этана. Она крайне разрежена и остается замороженной на поверхности, ведь атмосферное давление очень низкое.

Плутон, увиденный космическим кораблем NASA New Horizons. Изображение: NASA, JHUAPL и SwRI

На Плутоне есть полярные шапки, похожие на те, что есть на Земле. Однако эти шапки состоят из смешанного метанового и азотного льда.

Некоторые исследователи считают, что глубоко под поверхностью Плутона может находиться вода либо в жидком состоянии, либо в виде льда. Однако эту информацию подтвердить пока невозможно.

"Нам следует отправить людей повсюду в Солнечной системе. Но на сегодня эта идея кажется нереальной, потому что нам не хватает данных о том же Плутоне, чтобы спланировать миссию. Также Плутон находится далеко за пределами наших технических возможностей, но через 200-300 лет ситуация может измениться. Возможно, в будущем полет на Плутон станет прогулкой по парку, по сравнению с новой целью — межзвездными путешествиями", — говорит главный исследователь миссии NASA New Horizons Алан Стерн.

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