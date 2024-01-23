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Над Берліном впали уламки астероїда — місцеві вирушили на пошуки

23 січня 2024 06:10
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець
Над Берліном впали уламки астероїда — місцеві вирушили на пошуки
Уламки астероїда падають на Землю. Фото: NASA
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець

У Німеччині, 21 січня, у небі над Берліном пролетів астероїд. Прикметно, що він не згорів в атмосфері, а впав неподалік німецької столиці.

Про повідомляє "Радіо Берлін-Бранденбург" (RBB). 

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У Німеччині впали уламки астероїда

Зазначається, що момент падіння небесного тіла вдалося зафіксувати на відео.

Загалом астероїд діаметром близько метра вперше виявив угорський астроном Крістіан Шарнецки.

Астероїд відомий під назвою 2024 BX1.

"За розрахунками американського космічного агентства NASA, астероїд впав поблизу Ненхаузена в районі Гавелланд (трохи більше 11 кілометрів від столиці Берліна – ред.) о 1:32 ночі", — мовиться у повідомленні.

Як розповіли правоохоронці, наразі повідомлень про пошкодження, викликані падінням небесного тла не надходило. 

Водночас на пошуки астероїда почали з'їжджатися люди.

"Місцеві жителі вирушили на пошуки того, що могло залишитися від небесного тіла, адже аутентичні залишки можуть цікавити спеціалістів, а відтак коштувати від кількох євро до кількох тисяч євро залежно від розміру", — вказано у повідомленні.

Як ми писали раніше, одна з найцікавіших загадок людства — як насправді виникло життя на Землі, що стало першопричиною або ж зерном, яке рясно проросло за мільярди років. Вчені створили чимало теорій, які це можуть пояснити. Проте, пошуки істини продовжуються і нещодавно було висунуто ще одну теорію, що базується на дослідженні міжзоряного об'єкта Оумуамуа та інших космічних факторів.Тож, нову ідею виникнення життя на Землі представили американські науковці Девід Као, Пітер Плавчан і Майкл Саммерс.

Німеччина
космос
астероїди
Берлін

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