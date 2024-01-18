Як виникло життя на Землі — науковці оприлюднили нову теорію

Симуляція, що зображує міжзоряний об’єкт Оумуамуа як масу фрагментів. Зображення: ZHANG Yun/background by ESO/M. Kornmesser

Одна з найцікавіших загадок людства — як насправді виникло життя на Землі, що стало першопричиною або ж зерном, яке рясно проросло за мільярди років. Вчені створили чимало теорій, які це можуть пояснити. Проте, пошуки істини продовжуються і нещодавно було висунуто ще одну теорію, що базується на дослідженні міжзоряного об'єкта Оумуамуа та інших космічних факторів.

Тож, нову ідею виникнення життя на Землі представили американські науковці Девід Као, Пітер Плавчан і Майкл Саммерс, пише Universe Today.

Читайте також:

Що таке Оумуамуа?

Оумуамуа — перший міжзоряний об'єкт, який був виявлений в Сонячній системі 2017 року за допомогою телескопа Pan-STARRS1 на Гаваях. Тоді вчені зійшлися на думці, що подібні МО регулярно відвідують нашу зоряну систему.

За даними спостережень, його форма схожа на циліндр або пластину, а не на класичний астероїд чи комету.

Подальші дослідження показали, що деякі з цих об'єктів потрапляють на Землю у вигляді метеоритів і стикаються з її поверхнею.

Нова теорія виникнення життя

Так, нова теорія вчених базується на панспермії, тобто життя на Землі могло зародитися завдяки хімічним елементам та органічним сполукам, які були доставлені з космосу.

Свою ідею дослідники підкріплюють детальним вивченням міжзоряного об'єкта Оумуамуа, який пролетів повз Землю. За їх припущенням, життя на МО було у формі бактерій-екстремофілів, здатних вижити в суворих умовах космосу, а падіння на планету таких об'єктів у вигляді метеоритів могло призвести до зародження життя.

Науковці стверджують, що саме такі об'єкти можуть переносити органічні матеріали між різними планетними системами. Зокрема, вони відіграли ключову роль у розсіюванні будівельних блоків життя по всьому Чумацькому Шляху.

Вчені наголошують, що дослідження Оумуамуа та інших міжзоряних об'єктів допомагає краще зрозуміти, як органічні сполуки можуть переміщуватися у Всесвіті. Це, своєю чергою, відкриває нові перспективи для пошуку життя поза межами Землі.

Раніше ми писали, що на Урані знайшли ключ до пошуку позаземного життя.

Нагадаємо, ми розповідали, що на супутнику Сатурна Енцелада виявлено ознаки органічного життя.

Також ми повідомляли, що науковці з'ясували, де можна знайти розумне позаземне життя.