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Над Берлином упали обломки астероида — местные отправились на поиски

23 января 2024 06:10
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец
Над Берлином упали обломки астероида — местные отправились на поиски
Обломки астероида падают на Землю. Фото: NASA
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец

В Германии, 21 января, в небе над Берлином пролетел астероид. Примечательно, что он не сгорел в атмосфере, а упал недалеко от немецкой столицы.

Об этом сообщает "Радио Берлин-Бранденбург" ( RBB ).

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Отмечается, что момент падения небесного тела удалось запечатлеть на видео.

В общей сложности астероид диаметром около метра впервые обнаружил венгерский астроном Кристиан Шарнецки.

Астероид известен под названием 2024 BX1.

"По расчетам американского космического агентства NASA, астероид упал вблизи Ненхаузена в районе Гавелланд (чуть больше 11 километров от столицы Берлина – ред.) в 1:32 ночи", — говорится в сообщении.

Как рассказали правоохранители, сообщений о повреждениях, вызванных падением небесного фона, не поступало.

В то же время на поиски астероида стали съезжаться люди.

"Местные жители отправились на поиски того, что могло остаться от небесного тела, ведь аутентичные остатки могут интересовать специалистов, а значит стоить от нескольких евро до нескольких тысяч евро в зависимости от размера", — говорится в сообщении.

Как мы писали ранее, одна из самых интересных загадок человечества — как на самом деле возникла жизнь на Земле, которая стала первопричиной или обильно проросшим за миллиарды лет зерном. Ученые создали немало теорий, которые это могут объяснить. Тем не менее, поиски истины продолжаются и недавно была выдвинута еще одна теория, базирующаяся на исследовании межзвездного объекта Оумуамуа и других космических факторов.

Германия
космос
астероиды
Берлин

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