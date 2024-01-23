Місія на Титан — чи варто відправляти людей на супутник Сатурна

Пейзаж на Титані з видом на Сатурн. Зображення: Emile Franco

Багато вчених стверджують, що ще один світ, який може стати відносно безпечним домом для людей, знаходиться на супутнику Сатурна — Титані. Крім того, на поверхні космічного об'єкта були виявлені сполуки, що вказують на наявність живих організмів. Виходить, якщо щось змогло зародитися, то місцевість вже й не така ворожа.

Коли науковці планують дослідити Титан, чи варто відправляти людей на супутник Сатурна та які умови чекають на колонізаторів, розповідаємо далі в матеріалі.

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У минулому до планети та її супутника відправляли три космічних апарати. Так дослідникам вдалося дізнатися, що Сатурн "пожирає" свої ж кільця, їхня матерія поглинається атмосферою планети, де лютують жахливі бурі.

А Титан проголосили двійником Землі, адже на його поверхні є океани, схожі на наші, озера з легких вуглеводнів. А головне — присутні сполуки, необхідні для появи життя.

2018 року спеціалісти NASA підтвердили існування в атмосфері Титана вінілцианіду — сполуку, що може бути компонентом клітинних мембран мікроорганізмів. Є припущення, що на основі цієї речовини можуть зародитися екзотичні форми життя, що здатні переносити вкрай сильний холод до -200 °C.

В таких умовах не може вижити жодна жива істота на Землі, але вчені мають гіпотезу, що з нею можуть впоратися організми, котрі живуть у метанових океанах Титана. Тож, якщо хтось зміг пристосуватися до життя на супутнику шостої планети від Сонця, то раптом і у людей вийде.

Пейзаж на Титані з видом на Сатурн. Зображення: wikipedia.org

Грандіозні плани людства — що відомо про проєкт NASA

Дійсно масштабний проєкт готує NASA — Titan Saturn System Mision. Науковці збираються до 2034 року запустити на Титан роботизований вертоліт Dragonfly. До поверхні супутника він зможе дістатися приблизно до 2037 року, якщо термінів буде дотримано. На Титані він має опрацювати не менше 2,5 земних років.

Задачею цього апарату буде:

знайти прямі ознаки життя;

дослідити поверхню цього світу;

дослідити метанові озера та моря;

вивчити атмосферу Титана, що складається на 95% з азоту і на 5% з метану.

Можливо, космічний вертоліт зможе зробити й інші важливі дослідження та відкриття для людства.

Роботизований вертоліт Dragonfly. Зображення: NASA

Що відомо про Титан та умови, які панують на супутнику Сатурна

Титан має щільну атмосферу, яка могла б захистити нас від космічної радіації — це одна з важливих причин, чому цей супутник слід розглядати, як можливе місце для життя.

Світ Титану в чомусь нагадує земний, хоча замість води на ньому течуть метанові річки та впадають у такі ж озера та моря, а з неба ллють метанові дощі та падають метанові сніжинки.

Попри це, науковці не виключають, що там можуть існувати іншопланетні форми життя. Звичайно, їх біологічні процеси будуть відрізнятися від процесів мешканців Землі.

Чи варто астронавтам летіти до Титану — плюси та мінуси колонізації супутника Сатурна

Американські вчені вже підрахували, що екіпаж до титана у складі 400 людей потребуватиме 24 тис. тонн корисного вантажу на борту. Бюджету США така космічна подорож вартуватиме близько 16 млрд доларів на рік.

Окрім цього, слід враховувати, що подорож буде тривати не один рік. Сучасні технології можуть дозволити дістатися людям до Титану в кращому разі за 3 роки, якщо вийде побудувати найвигідніший маршрут. Якщо ж ні, то політ триватиме не менше 6 років.

Діставшись до поверхні Титану, безперечно, астронавти побачать фантастичні краєвиди. Але, щоб ними милуватися, треба буде неабияк утеплитися — середня температура на поверхні супутника -180 °C. Це якраз пов'язано зі щільністю атмосфери, яка пропускає лише 1% сонячного світла. До речі, на Землі найнижча температура зафіксована в Антарктиді -84 °C.

Спорядження та одяг для полярників може впоратися з температурою -50 °C, а скафандр космонавта якраз витримає -180 °C. Проте, науковцям все одно необхідно розробити нові моделі максимально теплого одягу.

Дихати як на Землі астронавти не зможуть, адже можлива інтоксикація, оскільки в стратосфері Титана можуть існувати отруйні хмари. Зате метан, котрий переважає на супутнику не токсичний. Але через високу концентрацію його запах і вплив на організм нагадують нашатир. Також він має слабку наркотичну дію.

Тому "титаніанцям" доведеться використовувати маски й балони з повітрям. Кисень для балонів можна видобувати з водяної криги, розташованої під поверхнею Титана.

Гравітація на Титані всього лише 14% від земної, а це означає, що астронавти зможуть у буквальному сенсі літати. Будуть доречні "крила", які використовуються, до прикладу, для скайдайвінга. Так, буде легше пересуватися супутником.

Ще одна погана новина для колонізаторів полягає у тому, що одна доба на Титані триває як 16 діб на Землі. А рік дорівнює 29 земним рокам.

Також у екіпажу місії виникне проблема з виробленням електроенергії, і доведеться взяти з собою великий ядерний реактор.

Попри всі мінуси, Джейсон Барнс з Університету штату Айдахо, США, що входить до складу групи дослідників, які готують до польоту на Татан гелікоптер Dragonfly, вважає, що люди обов'язково повинні летіти на Титан.

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