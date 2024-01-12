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Вчені з'ясували, де можна знайти розумне позаземне життя

12 січня 2024 15:34
yevheniya-frusevych.jpg - Євгенія Фрусевич
Де шукати розумні інопланетні цивілізації — вченим вдалося з'ясувати
Розумне інопланетне життя у космосі. Колаж: Новини.LIVE
yevheniya-frusevych.jpg - Євгенія Фрусевич

Людство давно прагне знайти відповіді на питання, чи існує позаземне життя та чи є десь на інших планетах розумні цивілізації. Цей пошук став не лише науковим викликом, а й таємницею, що привертає увагу всіх, хто прагне пізнати наш Всесвіт. Це прагнення завело вчених до досить цікавої теорії. 

У новому революційному дослідженні, опублікованому в The Astrophysical Journal Letters, вчені назвали місця у космосі, де найбільше шансів знайти розумне позаземне життя, пише Phys.org.

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Що вивчали науковці?

У новій науковій праці вчені вивчали кілька зірок, схожих на Сонце. Особливу увагу привернула зірка під назвою 51 Пегаса (51 Pegasi), що знаходиться у сузір'ї Пегаса. Навколо цієї зірки обертається планета 51 Пегаса b або Димидій, яка є типовим представником гарячих юпітерів. 

Нові спостереження за 51 Пегаса показали, що нинішнє магнітне середовище навколо зірки може бути особливо сприятливим для розвитку складного життя.

 

Позаземне розумне життя існує в особливому місці — вчені з'ясували де та як шукати
Складене зображення, що ілюструє систему 51 Pegasi та її виміряне магнітне поле. Авторство: AIP/J. Fohlmeister

Що важливого дізналися вчені про такі зірки як Сонце?

Як пояснили дослідники, коли утворюються такі зірки, як Сонце, то спочатку вони дуже швидко обертаються навколо своєї осі. Це призводить до утворення сильного магнітного поля, яке своєю чергою стає причиною сильного постійного бомбардування сусідніх планет зарядженими частинками й потоками шкідливого випромінювання.

Але впродовж мільярдів років обертання зірки поступово сповільнюється і це називається магнітне гальмування. Що повільніше обертання у зірки, то слабкіше її магнітне поле. Таким чином магнітне гальмування не дає можливості з'являтися сильним виверженням на зірках, що більш сприятливо впливає на їхні планети.

Автори дослідження стверджують, що обертання і магнетизм старих зірок, таких як Сонце, змінюються після того, як вони прожили майже половину свого життя. Ці результати мають важливі наслідки для зірок із планетними системами й того, що на цих планетах можуть виникнути розвинені цивілізації.

Попередні спостереження вже припускали, що магнітне гальмування може істотно ослабнути після того, як зірки досягнуть віку Сонця, тобто 4,5 млрд років. Але тепер учені змогли знайти цьому явні докази під час вивчення зірки 51 Пегаса та інших зірок, схожих на Сонце.

Спостереження показали, що магнітне гальмування раптово змінюється у зірок, які трохи молодші за Сонце, і воно слабшає приблизно в 10 разів через приблизно 4 млрд років існування зірки.

Науковці з'ясували, що зірка 51 Пегаса, як і Сонце, вже пройшла через перехідний період до ослабленого магнітного гальмування.

Варто зауважити, що на Землі перехід живих організмів з океанів на сушу стався кілька сотень мільйонів років тому, що збіглося з тим часом коли магнітне гальмування на Сонці почало слабшати.

Таким чином, молоді зірки бомбардують свої планети випромінюванням і зарядженими частинками, які заважають розвитку складного життя, але старіші зірки, мабуть, забезпечують сприятливіше середовище для утворення живих істот.

 

Де шукати розумні інопланетні цивілізації — вченим вдалося з'ясувати
Планета, на якій може існувати позаземне життя. Зображення: freepik.com

Де найкраще місце для пошуку розвиненого позаземного життя?

Вчені прийшли до висновку, що найкращим місцем для пошуку позаземного життя, зокрема розумних інопланетних цивілізацій, є старі зірки та зірки середнього віку.

Раніше ми писали, що вчені розробили унікальний метод пошуку позаземного життя.

Нагадаємо, ми публікували нове дослідження вчених, у якому стверджується, що на карликовій планеті Церера можуть існувати живі організми.

Також ми повідомляли, що на супутнику Сатурна Енцелада виявлено ознаки органічного життя

космос
вчені
зірки
позаземне життя
планети
цивілізації

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