Миссия на Титан — стоит ли отправлять людей на спутник Сатурна

Пейзаж на Титане с видом на Сатурн. Изображение: Emile Franco

Многие ученые утверждают, что еще один мир, который может стать относительно безопасным домом для людей, находится на спутнике Сатурна — Титане. Кроме того, на поверхности космического объекта обнаружены соединения, указывающие на наличие живых организмов. Выходит, если что-то смогло зародиться, то местность уже и не такая враждебная.

Когда ученые планируют исследовать Титан, следует ли отправлять людей на спутник Сатурна и какие условия ждут колонизаторов, рассказываем далее в материале.

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Первые исследования Титана давшие надежду

В прошлом к планете и ее спутнику отправляли три космических аппарата. Так исследователям удалось узнать, что Сатурн "пожирает" свои же кольца, их материя поглощается атмосферой планеты, где свирепствуют ужасающие бури.

А Титан провозгласили двойником Земли, ведь на его поверхности есть океаны, похожие на наши, озера из легких углеводородов. А главное — присутствуют соединения, необходимые для появления жизни.

В 2018 году специалисты NASA подтвердили существование в атмосфере Титана винилцианида — соединение, которое может являться компонентом клеточных мембран микроорганизмов. Предполагается, что на основе этого вещества могут зародиться экзотические формы жизни, способные переносить крайне сильный холод до -200 °C.

В таких условиях не может выжить ни одно живое существо на Земле, но у ученых есть гипотеза, что с ним могут справиться организмы, живущие в метановых океанах Титана. Если кто-то смог приспособиться к жизни на спутнике шестой планеты от Солнца, то вдруг и у людей получится.

Пейзаж на Титане с видом на Сатурн. Изображение: wikipedia.org

Грандиозные планы человечества — что известно о проекте NASA

Действительно масштабный проект готовит NASA — Titan Saturn System Mision. Ученые собираются к 2034 году запустить на Титан роботизированный вертолет Dragonfly. До поверхности спутника он сможет добраться примерно до 2037 года, если сроки будут соблюдены. На Титане он должен проработать не менее 2,5 земных лет.

Задачей этого аппарата будет:

найти прямые признаки жизни;

исследовать поверхность этого мира;

исследовать метановые озера и моря;

изучить атмосферу Титана, состоящую на 95% из азота и на 5% из метана.

Возможно, космический вертолет сможет сделать и другие важные исследования и открытия для человечества.

Роботизированный вертолет Dragonfly. Изображение: NASA

Что известно о Титане и условиях, царящих на спутнике Сатурна

Титан имеет плотную атмосферу, которая могла бы оградить нас от космической радиации — это одна из важных причин, почему этот спутник следует рассматривать как возможное место для жизни.

Мир Титана в чем-то напоминает земной, хотя вместо воды на нем текут метановые реки и впадают в озера и моря, а с неба льют метановые дожди и падают метановые снежинки.

Несмотря на это, ученые не исключают, что там могут существовать инопланетные формы жизни. Конечно, их биологические процессы будут отличаться от процессов обитателей Земли.

Стоит ли астронавтам лететь в Титан — плюсы и минусы колонизации спутника Сатурна

Американские ученые уже подсчитали, что экипаж на Титан в составе 400 человек потребует 24 тыс. тонн полезного груза на борту. Бюджету США такое космическое путешествие будет стоить около 16 млрд долларов в год.

Кроме того, следует учитывать, что путешествие будет длиться не один год. Современные технологии могут позволить добраться людям до Титана в лучшем случае за 3 года, если получится построить самый выгодный маршрут. Если же нет, то полет будет длиться не менее 6 лет.

Добравшись до поверхности Титана, безусловно, астронавты увидят фантастические виды. Но, чтобы ими любоваться, нужно будет утеплиться — средняя температура на поверхности спутника -180 °C. Это как раз связано с плотностью атмосферы, пропускающей всего 1% солнечного света. Кстати, на Земле самая низкая температура зафиксирована в Антарктиде –84 °C.

Снаряжение и одежда для полярников может справиться с температурой -50 °C, а скафандр космонавта выдержит -180 °C. Однако ученым все равно необходимо разработать новые модели максимально теплой одежды.

Дышать, как на Земле, астронавты не смогут, ведь возможна интоксикация, поскольку в стратосфере Титана могут существовать ядовитые облака. Зато метан, преобладающий на спутнике, не токсичен. Но из-за высокой концентрации его запах и влияние на организм напоминают нашатырь. Также он оказывает слабое наркотическое действие.

Поэтому "титанианцам" придется использовать маски и баллоны с воздухом. Кислород для баллонов можно извлекать из водяного льда, расположенного под поверхностью Титана.

Гравитация на Титане всего 14% от земной, а это значит, что астронавты смогут в буквальном смысле летать. Будут уместны "крылья", которые используются, к примеру, для скайдайвинга. Так, будет легче передвигаться спутником.

Еще одна плохая новость для колонизаторов заключается в том, что сутки на Титане продолжаются как 16 суток на Земле. А год равняется 29 земным годам.

Также у экипажа миссии возникнет проблема с выработкой электроэнергии и придется взять с собой большой ядерный реактор.

Несмотря на все минусы, Джейсон Барнс из Университета штата Айдахо, США, входящей в состав группы исследователей, готовящих к полету на Татан вертолет Dragonfly, считает, что люди обязательно должны лететь на Титан.

Ранее мы писали, что ученые назвали места в космосе, где больше всего шансов найти разумную внеземную жизнь.

Напомним, мы рассказывали, что на океаническом спутнике Сатурна Энцелада было обнаружено соединение, явно указывающее на органические живые организмы.

Также мы сообщали, что на самой холодной планете Солнечной системы нашли ключ к поиску внеземной жизни.